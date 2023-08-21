Образовательные кластеры набрали почти две тысячи студентов

Колледжи получили десятки миллионов рублей на подготовку студентов по востребованным профессиям, а предприятия — партнеры колледжей готовы ждать будущих выпускников.

Три образовательно-производственных кластера Липецкой области набрали в этом году более 1800 студентов. Они получат машиностроительные, металлургические и медицинские профессии.



В этом году по федеральной программе «Профессионалитет» в регионе созданы два образовательно-производственных кластера: машиностроительный и медицинский.



Машиностроительный кластер объединяет пять профессиональных учебных заведений, головным из которых стал Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий. Производственный партнером учебных заведений и будущий работодатель их выпускников — предприятие «Липецкцемент».



Елецкий колледж получил на развитие инфраструктуры и создание условий для подготовки специалистов 100 миллионов рублей из федерального бюджета.



«В образовательно-производственном кластере „Цифровое машиностроение Липецкой области“ 525 первокурсников. Самыми востребованными оказались профессии, связанные с компьютерными системами и технологиями машиностроения, мастера по ремонту автомобилей, сварщика», — сообщили в областном управлении образования и науки.



Липецкий медицинский колледж получил субсидию для создания образовательного кластера «Здравоохранение Липецкой области»: 60,5 миллионов рублей выделено из федерального бюджета, пять миллионов рублей — из регионального и два миллиона рублей — из внебюджетных источников.



В кластер помимо медицинских учебных заведений вошли все крупные больницы региона. Колледж набрал 665 студентов-первокурсников.



«Наибольший интерес у студентов вызвали профессии медсестры и фельдшера на базе девяти классов», — говорят в управлении образования.



Действующий уже год металлургический образовательно-производственный центр набрал 707 первокурсников. Образовательное ядро центра — Липецкий металлургический колледж. Оборудованием, которое колледж закупил на федеральную субсидию в 100 миллионов рублей, также пользуются студенты Липецкого политехнического техникума и Грязинского технического колледжа.



Самыми популярными специальностями у первокурсников Центра в этом году стали металлургия черных металлов, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, обработка металлов давлением и другие.



Добавим, что всем студентам обучающимся по программе «Профессионалитет», гарантировано трудоустройство на предприятиях, входящих в кластеры.



Не отстает от тенденции целевой подготовки кадров и высшая школа. В ЛГТУ 1 сентября открывается региональный технический лицей, который собирается два десятых класса, по 25 человек в каждом. Обучение будет проходить за счёт бюджетных средств, документы принимаются с 21 по 25 августа.



«Основанием для поступления в этом году станет средний балл аттестата и портфолио достижений, включающее дипломы олимпиад, проектных работ и научных конференций. Оба класса будут инженерно-технологической направленности с углубленным изучением физики и математики», — рассказали в вузе.