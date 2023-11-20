Происшествия
55 минут назад
Автомобиль «Киа» врезался в столб на Космонавтов: водитель и его пассажир — в больнице
За три дня трое суток на дорогах Липецкой области пострадали двенадцать человек.
Вечером 17 ноября в Липецке на Боевом проезде 64-летний водитель «Ниссана» допустил наезд на двух 12-летних подростков. Дети получили травмы, и после оказания медицинской помощи были отпущены.
В этот же вечер в Усманском районе на автодороге Усмань – Грачевка 44-летний водитель «Лады Гранты» сбил двух мальчиков 11-ти и 12-ти лет, которые шли по обочине. Оба ребенка получили травмы.
17 ноября на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку столкнулись автомобили «ГАЗ» под управлением 65-летнего водителя и «Лада» с 46-летним мужчиной за рулем. С места аварии доставлен в больницу водитель «Лады».
Ночью 18 ноября в Липецке на улице Космонавтов 27-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в световую опору. Водитель и его 22-летний пассажир с травмами госпитализированы.
19 ноября в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Рено» с 25-летней девушкой за рулем и «Исузу» с 46-летним водителем. В аварии пострадала водитель «Рено» — ее госпитализировали.
В этот же вечер в Усманском районе на автодороге Усмань – Грачевка 44-летний водитель «Лады Гранты» сбил двух мальчиков 11-ти и 12-ти лет, которые шли по обочине. Оба ребенка получили травмы.
17 ноября на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку столкнулись автомобили «ГАЗ» под управлением 65-летнего водителя и «Лада» с 46-летним мужчиной за рулем. С места аварии доставлен в больницу водитель «Лады».
Ночью 18 ноября в Липецке на улице Космонавтов 27-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в световую опору. Водитель и его 22-летний пассажир с травмами госпитализированы.
19 ноября в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Рено» с 25-летней девушкой за рулем и «Исузу» с 46-летним водителем. В аварии пострадала водитель «Рено» — ее госпитализировали.