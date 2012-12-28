Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
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сегодня, 10:32
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Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
2 июня 78-летнему жителю Липецка позвонили мошенники, представившись сотрудниками телеком-компании.
На следующий день ситуация обострилась — мужчине позвонил якобы «младший советник юстиции», который заявил, что сбережения пенсионера (1,7 млн рублей) могут попасть в руки террористов. Для «защиты денег» аферист потребовал перевести их на «безопасный счёт».
Но мошенник сам перестал выходить на связь, а пенсионер обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
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