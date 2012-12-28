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сегодня, 10:32
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Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»

2 июня 78-летнему жителю Липецка позвонили мошенники, представившись сотрудниками телеком-компании.

Под предлогом замены оборудования они выманили у пенсионера паспортные данные.

На следующий день ситуация обострилась — мужчине позвонил якобы «младший советник юстиции», который заявил, что сбережения пенсионера (1,7 млн рублей) могут попасть в руки террористов. Для «защиты денег» аферист потребовал перевести их на «безопасный счёт».

Но мошенник сам перестал выходить на связь, а пенсионер обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
мошенничество
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Комментарии (7)

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Сначала новые
И смех, и грех
15 минут назад
Комментаторы настолько обзавидовались скромной (если не сказать ничтожной) сумме накоплений пенсионера, что даже понять прочитанное не смогли :))) Видимо, они живут в кредит..
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Всё для граждан
32 минуты назад
Не смешите 1,7 млн за всю жизнь считать богатством.
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Дед
40 минут назад
хотел устроить себе пышные похороны ,но как видите ,теперь не состоятся !
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Тётя
47 минут назад
Какие же всё таки пенсионеры у нас богатенькие, рада за них. Излишки отдают мошенникам.
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Александр Н.
56 минут назад
Повезло дедуле.
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Хммм
сегодня, 10:46
Зажиточные старички в городе живут, это в глубинке от голода их спасает преусадебное хозяйство...
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да уж
52 минуты назад
1,7 млн. к старости это вы считаете "зажиточные"??
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