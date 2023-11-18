Происшествия

сегодня, 10:09

В Усманском районе, и в Липецке под колёса попадали дети

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#Авария #ДТП #дети
В Усманском районе, и в Липецке под колёса попадали дети

Четырём несовершеннолетний понадобилась медицинская помощь.

Два ребёнка попали под колёса автомобиля в селе Завальное Усманского района.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, вчера около 17:00 на улице Ленина возле дома №81 44-летний водитель «лады» сбил двух пешеходов, 11 и 12 лет. Ребятишки шли по обочине, не нарушали правил дорожного движения, что послужило причиной аварии будет выяснять полиция. Детям потребовалась медицинская помощь.

В соцсетях пишут о похожем случае в Липецке. Вчерашним вечером на Боевом проезде водитель не заметил юных пешеходов, которые шли по «зебре», и сбил обоих. Несовершеннолетние пострадавшие остались живы, их отвези в больницу.

Причиной аварии очевидцы назвали плохую видимость. Из-за влажного воздуха свет фар рассеивается и водители плохо контролируют дорогу.

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#Авария #ДТП #дети

Комментарии (2)

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да уж

1 минуту назад
Гость, А водителям мозги и глаза иметь надо.
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Гость

29 минут назад
Детям необходимо иметь съёмные светоотрвжающие полоски на одежде в темноте время суток. Родители, ауууу.
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