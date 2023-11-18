В Усманском районе, и в Липецке под колёса попадали дети

Четырём несовершеннолетний понадобилась медицинская помощь.

Два ребёнка попали под колёса автомобиля в селе Завальное Усманского района.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, вчера около 17:00 на улице Ленина возле дома №81 44-летний водитель «лады» сбил двух пешеходов, 11 и 12 лет. Ребятишки шли по обочине, не нарушали правил дорожного движения, что послужило причиной аварии будет выяснять полиция. Детям потребовалась медицинская помощь.

В соцсетях пишут о похожем случае в Липецке. Вчерашним вечером на Боевом проезде водитель не заметил юных пешеходов, которые шли по «зебре», и сбил обоих. Несовершеннолетние пострадавшие остались живы, их отвези в больницу.

Причиной аварии очевидцы назвали плохую видимость. Из-за влажного воздуха свет фар рассеивается и водители плохо контролируют дорогу.





