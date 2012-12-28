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21 минуту назад

В Становом пьяный дебошир оскорбил и ударил полицейского

Житель Становлянского района Липецкой области предстанет перед судом за нападение на полицейского и оскорбление представителя власти.

29 марта из кафе в селе Становое поступил вызов из кафе где дебоширил посетитель. Сотрудники полиции прибыли в кафе и при попытке доставить мужчину в отдел для составления протокола, тот сначала публично оскорбил полицейского, а затем нанес ему несколько ударов кулаком в лицо и грудь.

После нападения пострадавший сотрудник полиции обратился в следственные органы. Следователи собрали достаточную доказательную базу, включая показания свидетелей. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Жителю Становлянского района инкриминируют два преступления: применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и его публичное оскорбление (ст. 319 УК РФ).
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полицейский
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