В Становом пьяный дебошир оскорбил и ударил полицейского

Житель Становлянского района Липецкой области предстанет перед судом за нападение на полицейского и оскорбление представителя власти.

29 марта из кафе в селе Становое поступил вызов из кафе где дебоширил посетитель. Сотрудники полиции прибыли в кафе и при попытке доставить мужчину в отдел для составления протокола, тот сначала публично оскорбил полицейского, а затем нанес ему несколько ударов кулаком в лицо и грудь.После нападения пострадавший сотрудник полиции обратился в следственные органы. Следователи собрали достаточную доказательную базу, включая показания свидетелей. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.Жителю Становлянского района инкриминируют два преступления: применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и его публичное оскорбление (ст. 319 УК РФ).