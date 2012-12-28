Выходные в Липецке: жара до 32, День открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Происшествия
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21 минуту назад
В Становом пьяный дебошир оскорбил и ударил полицейского
Житель Становлянского района Липецкой области предстанет перед судом за нападение на полицейского и оскорбление представителя власти.
После нападения пострадавший сотрудник полиции обратился в следственные органы. Следователи собрали достаточную доказательную базу, включая показания свидетелей. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.
Жителю Становлянского района инкриминируют два преступления: применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и его публичное оскорбление (ст. 319 УК РФ).
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