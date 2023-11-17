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СК РФ проводит проверку после обрушения жилого дома в Астрахани

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#обрушение дома #Астрахань

Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир.

В Астрахани по факту частичного обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).

По версии следствия, накануне вечером на улице Вокзальной в Астрахани произошло обрушение 3 и 4 подъездов пятиэтажного дома. В настоящее время из-под завалов извлечено тело 84-летней хозяйки одной из квартир. Количество погибших и пострадавших уточняется, - сообщает СК РФ по Астраханской области в Телеграм-канале.

По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции, - говорится в сообщении ведомства.

После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.

Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.
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#обрушение дома #Астрахань

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