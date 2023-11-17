сегодня, 09:00
СК РФ проводит проверку после обрушения жилого дома в Астрахани
Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир.
По версии следствия, накануне вечером на улице Вокзальной в Астрахани произошло обрушение 3 и 4 подъездов пятиэтажного дома. В настоящее время из-под завалов извлечено тело 84-летней хозяйки одной из квартир. Количество погибших и пострадавших уточняется, - сообщает СК РФ по Астраханской области в Телеграм-канале.
По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции, - говорится в сообщении ведомства.
После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.
По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Накануне вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.
Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.
На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.