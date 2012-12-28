39-летнюю женщину осудили за кражу почти 85 тысяч рублей с банковской карты раненого участника СВО

Мужчина и женщина были сожителями. Но оказалось как в пословице: любовь-любовью, а денежки врозь.

Задонский районный суд вынес приговор 39-летней женщине, которая с 17 по 25 октября прошлого года пользовалась банковской картой своего теперь уже бывшего сожителя без его разрешения. Мужчина участвовал в СВО, был ранен, и на эту карту приходила зарплата от Министерства обороны. 17 октября прошлого года он отравился в Воронеж для прохождения военно-врачебной комиссии после ранения. Для сохранности мужчина оставил карту сожительнице, как оказалось — зря. Телефон он и вовсе в спешке забыл.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина деньги не хранила, а при помощи дочери установила на оставленный сожителем телефон приложение банка и начала оплачивать чужими деньгами свои покупки и переводить их дочери и подруге, но самую последнюю операцию она провести не смогла: мужчина обнаружили списание средств со своего счёта и заявил в полицию о краже денег. Если бы он этого не сделал — мог бы быть причинён ущерб в 95 110 рублей — столько денег было на карте. А так его сожительница успела присвоить чуть меньше — 84 826 рублей.Женщина признала вину и добровольно возместила ущерб, в результате за покушение на кражу с банковского счёта (по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ) её приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.Можно сказать — легко отделалась. Недавно Тербунский районный суд приговорил женщину к реальному сроку за похожее преступление — хотя она потратила с чужой банковской карты в десять раз меньше — всего 8 258 рублей. Правда, там речь шла не о покушении, а о краже с банковского счёта: 11 ноября прошлого года с помощью чужой карты посредством бесконтактной оплаты женщина совершила покупки в различных магазинах Волово. В результате с учетом предыдущего осуждения её приговорили к одному году 10 дням лишения свободы в колонии общего режима.