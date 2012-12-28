Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Свидетелем нападения на 40-летнюю женщину стала её семилетняя дочь
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 40-летней липчанки скрывался в Бутырках у родственников
Происшествия
К концу недели антициклон снова принесет в Липецкую область морозы
Погода в Липецке
В Липецке горел ресторан грузинской кухни
Происшествия
Мэром Ельца может стать вице-губернатор?
Общество
На липецкой окружной столкнулись три машины
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Омода» выскочила под грузовик на улице Зои Космодемьянской
Общество
Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача
Происшествия
Читать все
Дело о резонансном ДТП с тремя сбитыми девочками-пешеходами дошло до суда
Происшествия
В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком
Общество
Ещё одной вышедшей на пенсию собаке подыскивают хозяина
Общество
39-летнюю женщину осудили за кражу почти 85 тысяч рублей с банковской карты раненого участника СВО
Происшествия
Цены на бензин снова подскочили вверх
Экономика
В Липецкой области наградили лучших инженеров
Общество
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
Будут ли Анатолию Емельянову платить зарплату в областном Совете?
Политика
В Липецкой области ночью местами до -22
Погода в Липецке
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
Читать все
Происшествия
594
сегодня, 15:54
6

39-летнюю женщину осудили за кражу почти 85 тысяч рублей с банковской карты раненого участника СВО

Мужчина и женщина были сожителями. Но оказалось как в пословице: любовь-любовью, а денежки врозь.

Задонский районный суд вынес приговор 39-летней женщине, которая с 17 по 25 октября прошлого года пользовалась банковской картой своего теперь уже бывшего сожителя без его разрешения. Мужчина участвовал в СВО, был ранен, и на эту карту приходила зарплата от Министерства обороны. 17 октября прошлого года он отравился в Воронеж для прохождения военно-врачебной комиссии после ранения. Для сохранности мужчина оставил карту сожительнице, как оказалось — зря. Телефон он и вовсе в спешке забыл.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина деньги не хранила, а при помощи дочери установила на оставленный сожителем телефон приложение банка и начала оплачивать чужими деньгами свои покупки и переводить их дочери и подруге, но самую последнюю операцию она провести не смогла: мужчина обнаружили списание средств со своего счёта и заявил в полицию о краже денег. Если бы он этого не сделал — мог бы быть причинён ущерб в 95 110 рублей — столько денег было на карте. А так его сожительница успела присвоить чуть меньше — 84 826 рублей.

Женщина признала вину и добровольно возместила ущерб, в результате за покушение на кражу с банковского счёта (по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ) её приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Можно сказать — легко отделалась. Недавно Тербунский районный суд приговорил женщину к реальному сроку за похожее преступление — хотя она потратила с чужой банковской карты в десять раз меньше — всего 8 258 рублей. Правда, там речь шла не о покушении, а о краже с банковского счёта: 11 ноября прошлого года с помощью чужой карты посредством бесконтактной оплаты женщина совершила покупки в различных магазинах Волово. В результате с учетом предыдущего осуждения её приговорили к одному году 10 дням лишения свободы в колонии общего режима.
кража
0
0
0
1
5

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Э
31 минуту назад
Мда уж. Мужчинка-то с гнильцой оказался..б
Ответить
123
44 минуты назад
Теперь отрабатывать будет по полной программе
Ответить
Житель
51 минуту назад
Ну такое себе. Все ж таки сожители, не чужие люди, и в полицию сразу.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 16:16
Если есть любовь-нет денег,если есть деньги нет любви. А любовь только там,где достаток.
Ответить
А как же
сегодня, 16:11
Амортизация ,или за эксплуатацию дымохода.
Ответить
Эх незадача !
сегодня, 16:08
Мужики, не тех вы любите....
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить