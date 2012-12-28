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Происшествия
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57 минут назад
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В Липецке горел ресторан грузинской кухни
На происшествие выезжали несколько пожарных отделений.
Сегодня в два часа ночи в селе Кузьминские Отвержки Липецкого округа на улице Сосновой загорелся кирпичный жилой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома.
Еще один дом горел сегодня около пяти утра на улице Филатова в селе Нижнее Казачье Задонского района. В доме также сгорела кровля.
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