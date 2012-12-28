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1476
57 минут назад
3

В Липецке горел ресторан грузинской кухни

На происшествие выезжали несколько пожарных отделений.

19 февраля в 14:46 спасателям поступило сообщение о возгорании в хинкальной «Мамалика» на улице Советской в Липецке. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в помещении кафе, расположенного на первом этаже административного пятиэтажного здания, огнём повреждены мангал и вытяжка. Возгорание потушили ещё до прибытия нескольких пожарных отделений.

Сегодня в два часа ночи в селе Кузьминские Отвержки Липецкого округа на улице Сосновой загорелся кирпичный жилой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома.

Еще один дом горел сегодня около пяти утра на улице Филатова в селе Нижнее Казачье Задонского района. В доме также сгорела кровля.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Трубочист
28 минут назад
у нас пренебрегают чистить мангалы, дымоходы. вытяжки, думают авось и так сойдет! Есть кто заботится об этих мероприятиях и посетителях.
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Ха.ха
37 минут назад
Шашлыка,машлыка угорело.
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Гость
50 минут назад
Кто даёт разрешение на розжига мангалов в подобный заведениях?
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