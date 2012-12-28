В Липецке горел ресторан грузинской кухни

На происшествие выезжали несколько пожарных отделений.

19 февраля в 14:46 спасателям поступило сообщение о возгорании в хинкальной «Мамалика» на улице Советской в Липецке. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в помещении кафе, расположенного на первом этаже административного пятиэтажного здания, огнём повреждены мангал и вытяжка. Возгорание потушили ещё до прибытия нескольких пожарных отделений.Сегодня в два часа ночи в селе Кузьминские Отвержки Липецкого округа на улице Сосновой загорелся кирпичный жилой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома.Еще один дом горел сегодня около пяти утра на улице Филатова в селе Нижнее Казачье Задонского района. В доме также сгорела кровля.