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Общество
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сегодня, 20:05
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 20 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка — с неудобствами столкнутся жители семи улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовского, №№ 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33 по улице Ново-Весовой, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, также улицы Арсеньева, Белорусскую, Баумана, Литейную, переулок Свободный, садоводчество «Ударник».
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