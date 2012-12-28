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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
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сегодня, 20:05
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка — с неудобствами столкнутся жители семи улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 11, 12, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17 по улице Звездной, №№ 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51 по улице Космонавтов, №№ 9, 9а по улице Берзина.
 
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды. 
20 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовского, №№ 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33 по улице Ново-Весовой, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, также улицы Арсеньева, Белорусскую, Баумана, Литейную, переулок Свободный, садоводчество «Ударник». 

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Комментарии (1)

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Захарова
58 минут назад
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