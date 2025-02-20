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Происшествия
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20.02.2025 09:00
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Грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи чужой «ГАЗели» и оформил автомобиль на себя
А когда афера вскрылась, ещё и попытался спрятать машину.
«По данным следствия, в октябре 2019 года потерпевший передал обвиняемому во временное пользование автомобиль «ГАЗель». В январе следующего года обвиняемый решил похитить машину. Используя подложный договор купли-продажи, он оформил автомобиль на свое имя. Потерпевший обратился в полицию, когда в феврале увидел свою машину с другими регистрационными номерами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Потерпевшему был причинен ущерб более чем на 230 тысяч рублей. Оказалось, что для переоформления машины грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи, а также подпись в ПТС, после чего оформил автомобиль на себя.
А когда судом на машину был наложен арест, обвиняемый предпринял попытки для сокрытия автомобиля, воспрепятствовал его изъятию и передаче взыскателю судебным приставом-исполнителем.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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