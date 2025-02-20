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1558
20.02.2025 09:00
8

Грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи чужой «ГАЗели» и оформил автомобиль на себя

А когда афера вскрылась, ещё и попытался спрятать машину.

41-летнего жителя Грязинского района будут судить по обвинению в присвоении вверенного имущества и сокрытии имущества, подвергнутого аресту (по части второй статьи 160 УК РФ, части первой статьи 312 УК РФ).

«По данным следствия, в октябре 2019 года потерпевший передал обвиняемому во временное пользование автомобиль «ГАЗель». В январе следующего года обвиняемый решил похитить машину. Используя подложный договор купли-продажи, он оформил автомобиль на свое имя. Потерпевший обратился в полицию, когда в феврале увидел свою машину с другими регистрационными номерами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Потерпевшему был причинен ущерб более чем на 230 тысяч рублей. Оказалось, что для переоформления машины грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи, а также подпись в ПТС, после чего оформил автомобиль на себя.

А когда судом на машину был наложен арест, обвиняемый предпринял попытки для сокрытия автомобиля, воспрепятствовал его изъятию и передаче взыскателю судебным приставом-исполнителем.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
присвоение имущества
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Комментарии (8)

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Викторм
20.02.2025 13:31
Они 5 лет следствие вели?
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Ммвд
20.02.2025 11:47
А каким образом и зачем потерпевший передавал ПТС покупателю ? Что то тут не так
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Александр Н.
20.02.2025 10:40
У товарища наглости больше,чем ума,вот только вопрос к ГАИ,как оформляли поддельные документы,проглядели или что-то другое.
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юрист
20.02.2025 11:32
Когда вы будете автомобиль покупать, обязательно заставьте продавца расписаться в вашем присутствии, а то в такой же ситуации оказаться можно.
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юрист
20.02.2025 11:45
Когда вы будете автомобиль покупать, обязательно заставьте продавца расписаться в вашем присутствии, а то в такой же ситуации оказаться можно. и да, даже тот факт что ключи от авто вам передадут в присутствии нескольких свидетелей, никаким образом не защитит вас от такого исхода
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Ква
20.02.2025 10:34
Местные новости.20.02 елецкие дорожные службы вывезли миллион кубометров снега.
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Ква
20.02.2025 09:44
В Ельце снежный катаклизм, все машины стоят,вся дорожная техника брошены на борьбу со снегом.
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Ну надоже
20.02.2025 09:39
Каков шельмец. Раньше таких пороли с.
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