Грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи чужой «ГАЗели» и оформил автомобиль на себя

А когда афера вскрылась, ещё и попытался спрятать машину.

41-летнего жителя Грязинского района будут судить по обвинению в присвоении вверенного имущества и сокрытии имущества, подвергнутого аресту (по части второй статьи 160 УК РФ, части первой статьи 312 УК РФ).«По данным следствия, в октябре 2019 года потерпевший передал обвиняемому во временное пользование автомобиль «ГАЗель». В январе следующего года обвиняемый решил похитить машину. Используя подложный договор купли-продажи, он оформил автомобиль на свое имя. Потерпевший обратился в полицию, когда в феврале увидел свою машину с другими регистрационными номерами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Потерпевшему был причинен ущерб более чем на 230 тысяч рублей. Оказалось, что для переоформления машины грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи, а также подпись в ПТС, после чего оформил автомобиль на себя.А когда судом на машину был наложен арест, обвиняемый предпринял попытки для сокрытия автомобиля, воспрепятствовал его изъятию и передаче взыскателю судебным приставом-исполнителем.Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.