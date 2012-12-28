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413
сегодня, 15:52
6

Цены на бензин снова подскочили вверх

Цены на бензин и дизтопливо недолго удерживались на месте — после небольшой паузы они вновь устремились вверх. Заметнее всего инфляция отразилась на бензине марки АИ-92. 

После короткого недельного перерыва цены на бензин и солярку в Липецкой области снова пошли вверх — в среднем топливо подорожало на 0,3%. Увеличились средние розничные цены на все четыре наблюдаемых вида топлива, лидером стал бензин марки АИ-92. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 11 по 17 февраля) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 58,40 до 58,57 рубля за литр. Лидером подорожания за прошедшую неделю стал бензин марки АИ-92, который прибавил в цене 0,4%, его цена составила 55,33 рубля (на 10 февраля — 55,13 рубля). Потребительские цены на бензин марки АИ-95 увеличились на 0,3% и составили 60,33 рубля против 60,18 рубля неделей ранее. На 0,3% выросла цена бензина премиальной марки АИ-98 — с 84,22 рубля на 10 февраля до 84,48 рубля на 17 февраля. Дизельное топливо подорожало на 0,2%, с 66,44 рубля до 66,60 рубля. 

цены
топливо
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Комментарии (6)

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Сначала новые
гриша
26 минут назад
стабильность многие годы.
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Алкан лтз
29 минут назад
Да ладно пусть богачи богатеют! Им мало! А мне сколько есть и таго хватя!
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100-ка
сегодня, 16:16
за литр скоро.....
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А Вы думали
сегодня, 16:15
Трамп * и порядок наведёт?
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Р
сегодня, 16:11
Доллар упал на 15 рублей, а цены растут. По плану. Олигархи только богатеют.
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Житель
сегодня, 15:58
В чем интересно причина? Мы, наверное, стали богаче и поэтому больше покупаем бензина?
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