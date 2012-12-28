Цены на бензин снова подскочили вверх

Цены на бензин и дизтопливо недолго удерживались на месте — после небольшой паузы они вновь устремились вверх. Заметнее всего инфляция отразилась на бензине марки АИ-92.



После короткого недельного перерыва цены на бензин и солярку в Липецкой области снова пошли вверх — в среднем топливо подорожало на 0,3%. Увеличились средние розничные цены на все четыре наблюдаемых вида топлива, лидером стал бензин марки АИ-92. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 11 по 17 февраля) представил Липецкстат.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 58,40 до 58,57 рубля за литр. Лидером подорожания за прошедшую неделю стал бензин марки АИ-92, который прибавил в цене 0,4%, его цена составила 55,33 рубля (на 10 февраля — 55,13 рубля). Потребительские цены на бензин марки АИ-95 увеличились на 0,3% и составили 60,33 рубля против 60,18 рубля неделей ранее. На 0,3% выросла цена бензина премиальной марки АИ-98 — с 84,22 рубля на 10 февраля до 84,48 рубля на 17 февраля. Дизельное топливо подорожало на 0,2%, с 66,44 рубля до 66,60 рубля.