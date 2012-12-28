Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Свидетелем нападения на 40-летнюю женщину стала её семилетняя дочь
Происшествия
В Липецке собираются благоустроить... высохший пруд!
Общество
Подозреваемый в убийстве 40-летней женщины найден
Общество
Подозреваемый в убийстве 40-летней липчанки скрывался в Бутырках у родственников
Происшествия
К концу недели антициклон снова принесет в Липецкую область морозы
Погода в Липецке
Квартиру на улице Гришина переделали в хостел: на хозяйку пожаловались соседи
Общество
За гибель 24-летнего пассажира — три года колонии-поселения
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Омода» выскочила под грузовик на улице Зои Космодемьянской
Общество
Читать все
Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Происшествия
Мэром Ельца может стать вице-губернатор?
Общество
Сегодня в Липецке: дорогие подарки на 23 февраля дарят… мужчины, Липецк претендует на звание лучшего города страны
Общество
«Омода» выскочила под грузовик на улице Зои Космодемьянской
Общество
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
Общество
На липецкой окружной столкнулись три машины
Происшествия
Грязинец подделал подпись в договоре купли-продажи чужой «ГАЗели» и оформил автомобиль на себя
Происшествия
Девушка-водитель въехала в дерево на улице Карла Маркса
Происшествия
В Липецке горел ресторан грузинской кухни
Происшествия
В Липецкой области выявили двух нелегальных кредиторов
Экономика
Читать все
Общество
1228
сегодня, 11:12
10

Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании

С управляющей компании взысканы расходы на ремонт, штраф и компенсация морального вреда.

Липецкий областной суд взыскал с управляющей компании расходы на ремонт дома, проведенный за счет собственницы квартиры в многоквартирном жилом доме в Ельце.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, УК проигнорировала многократные обращения женщины о необходимости ремонта дома. Оставлена без ответа была и претензия о ненадлежащем оказании УК услуг по управлению домом.

Тогда ельчанка взяла инициативу в свои руки — сделала ремонт за свой счёт. Женщина закупила цемент, арматуру, кирпичи и другие строительные материалы, оплатила работы по ремонту наружной стены и отмостки, очистке двора от зарослей.

Суд первой инстанции отказал ельчанки в удовлетворении части требований, посчитав, что некоторые расходы не подтверждены. Однако судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда пришла к другому выводу, предложив женщине предоставить дополнительные доказательства своих расходов, на основании которых требования ельчанки о возмещении расходов были удовлетворены в полном объеме.

С управляющей компании взыскано 55 312 рублей расходов на ремонт, штраф в 30 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в 5 тысяч рублей.
ЖКХ
1
0
0
19
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
жуть-жуткая
36 минут назад
Ничего ей не выплатят- замучают пересудами.
Ответить
Савелий
48 минут назад
Если все начнут сами ремонтировать свои дома, зачем нужна УК? Это так можно и до самоуправления дойти?
Ответить
Ответ
40 минут назад
Что бы было с кого взыскивать деньги.
Ответить
Памятную табличку
58 минут назад
надо повесить с именем добропорядочной жительницы!!!
Ответить
Юрист
сегодня, 11:42
Молодец эта женщина,но она или юрист. и юрист ей помогал !!!!!!! Остальным - берите пример !!!
Ответить
я
сегодня, 11:37
молодец .
Ответить
это ЖКХ
сегодня, 11:31
пора менять на самообслуживание
Ответить
Житель
сегодня, 11:23
Молодец женщина! Правда, если так массово делать, у нас управляшки закроются. Ну или тариф сделают 100 руб. с метра.
Ответить
Жительница
38 минут назад
Ну или работать начнут.
Ответить
Житель
11 минут назад
Ну или работать начнут. Это вряд ли.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить