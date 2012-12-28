Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании

С управляющей компании взысканы расходы на ремонт, штраф и компенсация морального вреда.

Липецкий областной суд взыскал с управляющей компании расходы на ремонт дома, проведенный за счет собственницы квартиры в многоквартирном жилом доме в Ельце.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, УК проигнорировала многократные обращения женщины о необходимости ремонта дома. Оставлена без ответа была и претензия о ненадлежащем оказании УК услуг по управлению домом.Тогда ельчанка взяла инициативу в свои руки — сделала ремонт за свой счёт. Женщина закупила цемент, арматуру, кирпичи и другие строительные материалы, оплатила работы по ремонту наружной стены и отмостки, очистке двора от зарослей.Суд первой инстанции отказал ельчанки в удовлетворении части требований, посчитав, что некоторые расходы не подтверждены. Однако судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда пришла к другому выводу, предложив женщине предоставить дополнительные доказательства своих расходов, на основании которых требования ельчанки о возмещении расходов были удовлетворены в полном объеме.С управляющей компании взыскано 55 312 рублей расходов на ремонт, штраф в 30 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в 5 тысяч рублей.