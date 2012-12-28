В Липецкой области наградили лучших инженеров

Подведены итоги областного публичного конкурса «Инженер года».

20 февраля в правительстве Липецкой области наградили победителей ежегодного публичного конкурса «Инженер года». Конкурс проводился по восьми номинациямв двух категориях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». На него были представлены 44 работы инженеров от восьми предприятий региона, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.Инженер по подготовке производства НАО «Чаплыгинская швейная фабрика» Светлана Черешнева завоевала награду в номинации «Профессиональные инженеры».На Чаплыгинской швейной фабрике Светлана работает 33 года. Сейчас она завозит ткани и комплектующие, а также выстраивает план и режим работы предприятия — а это три производственных и один раскройный цеха. А в далёком 1992 году Светлана начала трудовой путь на предприятии швеёй, потом была контролёром, училась заочно. После получения диплома стала инженером.Как специалист Светлана Черешнева прошла все ступени карьерного роста и смогла накопить огромный опыт для внедрения инноваций, средств малой механизации, работ по сокращению сроков приёма продукции и временных затрат на уже ставшем ей родным предприятии. Весь этот опыт и навыки вылились в работы, которые инженер потом подавала на профессиональные конкурсы.— Как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел, а куртка с брюками соединилась! Всё приходится просчитывать до мелочей. Чаплыгинская швейная фабрика производит средства защиты и спецодежду для различных предприятий — от гигантов нефтегазовой промышленности («Роснефть», «Тренснефть», «Газпром») до небольших местных производителей. Так что убеждение, что сейчас всё шьют в Китае — ошибочное! В малых городах России масса швейных фабрик, и они к нам ближе! Например, наша Чаплыгинская фабрика в зависимости от сложности изделий сейчас выпускает от 500 до 1000 комплектов спецодежды в день, — говорит Светлана Черешнева.За свою долгую историю Чаплыгинская швейная фабрика переживала разные времена. Сейчас дела идут хорошо. На предприятии работают, в основном, женщины. Но и парням здесь рады! Мужчины работают наладчиками, механиками.Эта награда «Инженер года» для Светланы Черешневой, можно сказать, юбилейная — премию она получает уже в пятый раз!30-летний Никита Лелявин — ведущий инженер по инструменту ООО «ЛеМаЗ». На предприятии, которое производит насосы и газосепараторы для нефтеперерабатывающей продукции, молодой специалист работает с 2017 года. Отвечает за применение режущего инструмента. Конкурсную работу Никита написал на тему «Управление промышленным предприятием».— В ней я рассказал о том, чем я занимаюсь на своём предприятии: внедрение инструмента, его отслеживание, испытание и использование в целях экономии средств, — рассказал Никита Лелявин.Никита Лелявин выбрал техническую специальность неслучайно. На ООО «ЛеМаЗ» у Лелявиных — целая трудовая династия. Отец Никиты — ведущий инженер по производству, мать — ведущий инженер-метролог. Бабушки и дедушки тоже раньше работали на этом заводе.Ещё одна награждённая Татьяна Волкова — ведущий инженер по качеству ООО «ЛеМаЗ», она занимается проверкой систем менеджмента качества посредством проведения внутренних аудитов. В этом году будет уже 25 лет, как женщина работает на одном предприятии!Победителем конкурса «Инженер года» Татьяна Волкова становится уже второй раз. Первую победу завоевала ещё в 2018 году. В этот раз её награждают за разработку методов оценки функционирования процессов — коэффициента, высчитав который, понимаешь, в каком направлении должны быть предприняты действия по всевозможным улучшениям в организации.Ольга Руднева — ведущий инженер центральной лаборатории ПАО «НЛМК» становится «Инженером года» в Липецкой области второй год подряд. Она даже выигрывала Всероссийский конкурс!Ольга работает в ферросплавном цехе. Её стаж — 26 лет. В 19 лет липчанка начинала свой путь простым лаборантом. Но любовь и интерес к производству сделали своё дело.— Для ферросплавного цеха был необходим анализ кварцита, который я разрабатывала. Разработка дала большой экономический эффект: раньше необходимые показатели определялись химическим методом, а теперь мы делаем анализ рентген-спектральным методом, сократив время получения результатов с одной недели до 40 минут, — рассказала о своей работе Ольга Руднева.По итогам областного конкурса лучшие инженерные кадры Липецкой области работают у ключевых игроков промышленности: в ООО «ЛеМаЗ», ПАО «НЛМК» и АО «НЛМК-Инжиниринг», ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес», НАО «Чаплыгинская швейная фабрика». Всего региональной награды «Инженер года» удостоились 14 человек.— В стратегии развития Липецкой области один из ключевых, флагманских проектов — переход к высокотехнологичной промышленности. Мы видим, что возрождается ЛТЗ, что в регион приходят новые предприятия, активно модернизируются наши промышленные гиганты — например, Новолипецкий металлургический комбинат. В рамках этой стратегии у нас есть колоссальная потребность в квалифицированных инженерных кадрах. На сегодняшний момент, наверное, ключевой дефицит нашей экономики — это квалифицированные инженеры именно с техническим складом ума и образованием. Таких ребят мы сегодня и чествуем! И это не просто люди, у которых соответствующее образование, это люди, у которых за плечами проекты, которые позволили повысить производительность, освоить новые технологические процессы на предприятии, — отметил вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов.Сергей Курбатов добавил, что и зарплаты инженеров и других технических специалистов сегодня растут быстрее, чем в классических модных специальностях.Развивать и популяризировать инженерное, изобретательское, рационализаторское, научно-техническое движение и повышать привлекательность труда инженеров в Липецкой области планируют и дальше.