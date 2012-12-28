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Резиденту ОЭЗ не удалось избежать ответственности за отказ от льгот для работающих в сельской местности женщин
Общество
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47 минут назад
Резиденту ОЭЗ не удалось избежать ответственности за отказ от льгот для работающих в сельской местности женщин
Хоть доить коров многим давно не нужно, а льгота всё равно положена по закону.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО «С.П.» попыталось оспорить постановление трудовой инспекции, ссылаясь на то, что на территории ОЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности и ее невозможно отнести к сельской местности. Развитая инфраструктура особой экономической зоны исключает тяжелые условия труда, свойственные сельской местности. Офисное здание, где зарегистрировано общество – территория ОЭЗ ППТ Липецк находится на земельном участке, категория земель – земли промышленности, разрешенное использование – для промышленного использования. Фирма настаивала, что промышленный всё это не позволяет отнести территорию к сельской местности. Кроме того, с работниками предприятия были заключены соглашения о дистанционной работе, следовательно, работу они выполняли удаленно, по месту жительства/пребывания в Ельце.
Но в то же время адрес фирмы в ЕГРЮЛ — это Архангельский сельсовет. А значит, сельская местность.
Добавим, что ещё 34 года назад постановлением «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» для женщин, работающих в сельской местности, была установлена 36-часовая рабочая неделя (считалось, что у них много забот по хозяйству — прежде всего, нужно доить корову), если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами.
При этом заработная плата работающим в селе женщинам выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы. Никаких исключений в отношении резидентов особых экономических зон действующий с 1991 года закон не делает. Для использования работником предусмотренных льгот достаточно лишь территориальной принадлежности предприятия к сельской местности.
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