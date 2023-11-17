Происшествия

сегодня, 09:21

Начальник отделения службы судебных приставов и его подчиненная обвиняются в фальсификациях ради показателей

10 1678
#подлог
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Начальник отделения службы судебных приставов и его подчиненная обвиняются в фальсификациях ради показателей

На основании подложных документов были оштрафованы трое ничего не подозревающих жителей Грязинского района.

Областное управление следственного комитета передало в суд дело начальника районного отделения регионального УФССП России и его бывшей подчиненной, обвиняемых в зависимости от роли каждого в семи эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом). 
 
Следствием установлено, что в марте 2021 года судебный пристав-исполнитель сфальсифицировала протоколы о нарушении  законодательства об исполнительном производстве. На основании протоколов трое жителей Грязинского района были оштрафованы на 1000 рублей каждый. 

«При этом, пристав действовала, как считает следствие, по согласованию с непосредственным начальником районного отделения регионального УФССП России, который располагал сведениями о фиктивности передаваемых ему протоколов. Из стремления улучшить показатели в сфере административной практики вопреки должностной инструкции умышленно не отменял их, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов потерпевших», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.  
 
Преступления были выявлены СК во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области. 
 
Вину в совершении преступления обвиняемые не признали.

10 1678
#подлог
2

Комментарии (10)

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Гость.

11 минут назад
Да они же бюджет пополняли таким способом.
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Липчанка

25 минут назад
Коль уж такие новости публикуют, пишите сразу с ФИО и какой отдел судебных приставов. Чтобы знать героев в лицо
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Не зря

25 минут назад
Улицы мести.
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Где учат

31 минуту назад
на приставов? Хочу тоже протоколы выдумывать!
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Викторм

37 минут назад
Да всё просто. Сверху спускают планы о составлении протоколов на уклоняющихся должников. А протокол можно составить только когда он явится и объяснения даст. А они, понятно, не торопятся. То есть они были вынуждены так поступать. К слову, не первый случай в нашей области, да и по стране повсеместно. Хотя, могли обвинения и за уши притянуть. Три протокола - как-то маловато. Обычно при таких нарушениях их серьезно больше.
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гость

38 минут назад
Да не может быть! Приставы и подлог. Не верю. Нет нет нет.
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Ёжик

40 минут назад
Приставы пристают к людям
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Вася

41 минуту назад
Кто бы сомневался,самые лучшие люди.
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Канституция

50 минут назад
Если вину не признали, значит не виноваты они. Грамоту и премию им!
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смотритель зоопарка

сегодня, 09:25
это норма
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