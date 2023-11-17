Начальник отделения службы судебных приставов и его подчиненная обвиняются в фальсификациях ради показателей

На основании подложных документов были оштрафованы трое ничего не подозревающих жителей Грязинского района.

Областное управление следственного комитета передало в суд дело начальника районного отделения регионального УФССП России и его бывшей подчиненной, обвиняемых в зависимости от роли каждого в семи эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом).



Следствием установлено, что в марте 2021 года судебный пристав-исполнитель сфальсифицировала протоколы о нарушении законодательства об исполнительном производстве. На основании протоколов трое жителей Грязинского района были оштрафованы на 1000 рублей каждый.



«При этом, пристав действовала, как считает следствие, по согласованию с непосредственным начальником районного отделения регионального УФССП России, который располагал сведениями о фиктивности передаваемых ему протоколов. Из стремления улучшить показатели в сфере административной практики вопреки должностной инструкции умышленно не отменял их, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов потерпевших», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Преступления были выявлены СК во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области.



Вину в совершении преступления обвиняемые не признали.



