Грязинский каратист вырубил соперника ударом ногой в печень в финале чемпионата мира

Соперница весом в центнер, 52-летняя адвокат, чемпионка по каратэ – подробности выступления наших бойцов на главных соревнованиях года.

В вашем браузере отключен JavaScript

Спортсмен из Грязей Андрей Козлов стал чемпионом мира по всестилевому каратэ.

Соревнования проходили в Орле. В весовой категории до 85 кг грязинец в самом жёстком разделе – полный контакт выиграл 3 боя, на пути к финалу он разобрался с соперниками из Белоруссии и Марокко.

Самая зрелищная победа была одержана в битве за «золото», причём для ней нашему земляку потребовалось всего несколько секунд. Андрей ударом ногой с разворота в печень отправил в нокаут соперника из Абхазии (см. видео выше).

30-летний Козлов – 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России. А вот на международных турнирах Андрея долго преследовали неудачи, которые теперь он компенсировал сторицей.

Ранее чемпионкой среди взрослых стала и Анна Горькаева, тоже одержавшая 3 победы в категории до 60 кг в боях с использованием средств защиты.











Горькаева празднует победу в финале



Занятно, что Анне всего 19 лет, а у неё уже три титула чемпионки мира по карате. Всё потому, что в 2022 году прошли два чемпионата мира – в Орле и Суздали, один за предыдущий 2021 год, его отказалась проводить Турция из-за ковидных ограничений. Тех пор Анна не знает себе равных, правда третья победа далась дорогой ценой – из-за полученной в финале травмы пришлось отказаться от планов выступить и в турнире юниорок 19-20 лет, в котором Горькаева была бы одной из главных фавориток.



В вашем браузере отключен JavaScript

Финальный бой Екатерины Горькаевой



Каратэ – жёсткий вид спорта. Евгений Буцилин (до 72 кг, средства защиты) получил травму, из-за которой был снят врачом в финале, итог – 2-е место.



Буцилин на награждении с повязкой на руке



Надежда нашей команды тяжеловес Яков Борисов (свыше 90 кг, средства защиты) до турнира 10 дней тренировался в расположении сборной России. Двоих соперников он победил, а вот в финале уступил Испаю Ханмагомедову, который защитил титул чемпиона России.

Вероника Лукина стала 2-й в категории свыше 75 кг в боях в полный контакт. Причём ей попадались занимательные соперники. В полуфинале липчанка взяла верх над соперницей, которая весила 128 (!) кг. А в финале Вероника уступила Ольге Ивановой из Тюменской области, с которой ничто ничего не может поделать уже на нескольких чемпионатах. Сибирячке 52 (!) года (выглядит, максимум, на 35), спорт – её хобби, работает адвокатом.



Вероника Лукина на 2-й ступени. Оцените габариты соперниц



Анна Антонян (72 кг, средства защиты) заняла 3-е место.

Таким образом, на счету наших взрослых бойцов в чемпионате мира 2 «золотые», 3 «серебряные» и 3 «бронзовые» награды. Еще 14 медалей завоевали наши юниоры до 18 лет.



Наши взрослые медалисты

Призёры чемпионата 12-17 лет



Но и это ещё не всё. Блистательную технику показали и наши тренеры. Армен Акопян из Ельца выиграл проходивший в рамках чемпионата международный фестиваль по ката – набору обязательных упражнений. Ельчанин победил среди спортсменов старше 35 лет.



Бойцы сборной Липецкой области и наш земляк Герой России генерал-лейтенант Андрей Мерзликин (в центре) и президентом Международной федерации Всестилевого каратэ Рамилем Габбасовым



По словам главного тренера сборной Липецкой области и руководителя регионального отделения федерации Всестилевого каратэ России Владимира Бедояна, наши спортсмены заслужили высокой оценки, а главное, что на международном уровне смогли отличиться спортсмены разных возрастов. Это говорит о том, что каратэ в регионе развивается, имеется преемственность поколений.



В вашем браузере отключен JavaScript

Спортсмены поздравляют друг друга



В чемпионате мира участвовали более 400 спортсменов из 26 стран. Бои во всестилевом каратэ проходят в трёх дисциплинах: полный контакт, полный контакт с использованием средств защиты, ограниченный контакт.



География участников





