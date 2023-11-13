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Диетолог заявил об опасности некоторых диет

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#здоровье #диета

В случае неверно подобранного режима питания возможны бессонница и анорексия.

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что некоторые диеты могут серьезно подорвать здоровье, - пишет "Вечерняя Москва".

По его словам, при любом похудении необходимо соблюдать меру и не уходить в крайности, чтобы сохранить здоровье.

Он отметил, что навредить здоровью может популярная диета Пьера Дюкана.

"Она заключается почти в полном отказе от углеводов в рационе. Проще говоря, человек начинает питаться в большей степени мясом и потребляет только белки", — объяснил он, добавив, что это может спровоцировать подагру, а также камни в желчном пузыре и почках из-за большой концентрации белка.

К вредным диетам относится и голодная, - рассказал Гинзбург. Он разъяснил, что в процессе строгого похудения у человека может произойти нарушение электролитного обмена, что грозит нарушениями сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления при попытках подняться. Также при этом повышаются риски камнеобразования в почках и желчном пузыре, - отметил специалист.

"Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и расстройствами пищевого поведения. Одними из самых серьезных последствий, к которым может привести жесткая диета, считаются анорексия или булимия", пояснил эксперт.
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#здоровье #диета

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