Фейковый Евгений Боровских снова рассылает сообщения

О фейковом аккаунте Евгений Боровский уже предупреждал 22 сентября.

Глава Ельца Евгений Боровских снова предупредил о действующих от его имени мошенниках.



«В мессенджере «Телеграм» мошенники снова отправляют сообщения от моего имени. Создали фейковый аккаунт с моим фото, которое взяли из открытых источников в сети Интернет, начали рассылку сообщений. Информация об этом в ближайшее время будет направлена в правоохранительные органы. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы», – отметил Евгений Боровских.



В последнее время в Липецкой области участились случаи, когда аферисты создают фейковые аккаунты руководителей органов государственной власти и пытаются выведать у жителей региона конфиденциальную информацию. Ранее в Telegram появились фейковый аккаунт вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана и других.

