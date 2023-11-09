Происшествия

сегодня, 20:06

Фейковый Евгений Боровских снова рассылает сообщения

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#мошенничество
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Фейковый Евгений Боровских снова рассылает сообщения

О фейковом аккаунте Евгений Боровский уже предупреждал 22 сентября.

Глава Ельца Евгений Боровских снова предупредил о действующих от его имени мошенниках.

«В мессенджере «Телеграм» мошенники снова отправляют сообщения от моего имени. Создали фейковый аккаунт с моим фото, которое взяли из открытых источников в сети Интернет, начали рассылку сообщений. Информация об этом в ближайшее время будет направлена в правоохранительные органы. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы», – отметил Евгений Боровских.

В последнее время в Липецкой области участились случаи, когда аферисты создают фейковые аккаунты руководителей органов государственной власти и пытаются выведать у жителей региона конфиденциальную информацию. Ранее в Telegram появились фейковый аккаунт вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана и других. 
1 410
#мошенничество
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Комментарии (1)

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Гость

30 минут назад
Зачем нам эта новость, вы лучше расскажите про бывшего вице мера , который ушёл в Белгород и там наследил. Расскажите кто именно привёл к нам этого вундеркинда и какова персональная их ответственность за таких работяг!
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