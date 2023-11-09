сегодня, 17:00
В Липецкой области дожди ненадолго пойдут на спад
В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков. 12 ноября на территорию региона выйдет очередной циклон с юго-запада, который принесет с собой дожди, местами сильные. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.
День 10 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза.