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В Липецкой области дожди ненадолго пойдут на спад

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#дожди
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В Липецкой области дожди ненадолго пойдут на спад

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков. 12 ноября на территорию региона выйдет очередной циклон с юго-запада, который принесет с собой дожди, местами сильные. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха — от +1 до +6 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.

День 10 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза. 

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#дожди
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