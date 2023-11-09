В «Европейском» двор лопнул пополам

Жильцы дома № 6 на улице Свиридова связывают это ЧП с возобновлением строительства подземного паркинга, заброшенного десять лет назад первым застройщиком жилого комплекса.

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Жильцы дома №6 на улице Свиридова написали коллективную жалобу в ООО СЗ «Сбер-Капитал Строй». С действиями этой компании, возобновившей строительство подземного паркинга, жильцы связывают трещину, разделившую их двор пополам.— Я купила квартиру и место на подземной парковке десять лет назад у застройщика, компании «Эксстроймаш», которая входила Группу компаний «СУ-5» Михаила Захарова. Позже застройщик обанкротился, Захаров подался в бега, а директора «Эксстроймаша» попали под суд за махинации со средствами дольщиков. А парковка под домом так и осталась недостроем. Летом этого года конкурсный управляющий продал ее компании СЗ «Сбер-Капитал Строй». Как только компания начала работы, во дворе нашего дома треснула монолитная бетонная плита, — рассказала GOROD48 Маргарита Маркина, одна из подписавших коллективную жалобу.В УК «Дом наших друзей», которое обслуживают 12-подъездный дом, все это время говорили жильцам, что из-за проблем с гидроизоляцией в подвале стоит вода. В нем даже завелись караси! Когда новый собственник паркинга откачал из подвала воду, треснула плита перекрытия. Чем это может грозить жильцам, неизвестно.— 26 таких, как я, дольщиков, не получивших мест на подземной парковке, написали обращение в «Сбер-Капитал Строй», но ответа на него так и не получили, — говорит Маргарита Маркина.Обманутые дольщики, кстати, 10 лет назад заплатили за свои подземные машино-места по 300-400 тысяч рублей. По закону, новый застройщик должен перезаключить с ними договоры. Но, по словам дольщиков, этого пока не сделал. Между тем ООО СЗ «Сбер-Капитал Строй» уже распродает места в паркинге по цене от 750 тысяч рублей до миллиона.— Я передам ваши вопросы руководству. Как только у меня появится информация, я вам позвоню. С жильцами 6-го дома у нас есть обратная связь. Все под контролем, — так ответили на вопросы GOROD48 в компании «Сбер-Капитал Строй».