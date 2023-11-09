Общество

сегодня, 15:41

В «Европейском» двор лопнул пополам

8 1484
#ЧП
4
В «Европейском» двор лопнул пополам

Жильцы дома № 6 на улице Свиридова связывают это ЧП с возобновлением строительства подземного паркинга, заброшенного десять лет назад первым застройщиком жилого комплекса.

Жильцы дома №6 на улице Свиридова написали коллективную жалобу в ООО СЗ «Сбер-Капитал Строй». С действиями этой компании, возобновившей строительство подземного паркинга, жильцы связывают трещину, разделившую их двор пополам.

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— Я купила квартиру и место на подземной парковке десять лет назад у застройщика, компании «Эксстроймаш», которая входила Группу компаний «СУ-5» Михаила Захарова. Позже застройщик обанкротился, Захаров подался в бега, а директора «Эксстроймаша» попали под суд за махинации со средствами дольщиков. А парковка под домом так и осталась недостроем. Летом этого года конкурсный управляющий продал ее компании СЗ «Сбер-Капитал Строй». Как только компания начала работы, во дворе нашего дома треснула монолитная бетонная плита, — рассказала GOROD48 Маргарита Маркина, одна из подписавших коллективную жалобу.

В УК «Дом наших друзей», которое обслуживают 12-подъездный дом, все это время говорили жильцам, что из-за проблем с гидроизоляцией в подвале стоит вода. В нем даже завелись караси! Когда новый собственник паркинга откачал из подвала воду, треснула плита перекрытия. Чем это может грозить жильцам, неизвестно.

— 26 таких, как я, дольщиков, не получивших мест на подземной парковке, написали обращение в «Сбер-Капитал Строй», но ответа на него так и не получили, — говорит Маргарита Маркина.

Обманутые дольщики, кстати, 10 лет назад заплатили за свои подземные машино-места по 300-400 тысяч рублей. По закону, новый застройщик должен перезаключить с ними договоры. Но, по словам дольщиков, этого пока не сделал. Между тем ООО СЗ «Сбер-Капитал Строй» уже распродает места в паркинге по цене от 750 тысяч рублей до миллиона.

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— Я передам ваши вопросы руководству. Как только у меня появится информация, я вам позвоню. С жильцами 6-го дома у нас есть обратная связь. Все под контролем, — так ответили на вопросы GOROD48 в компании «Сбер-Капитал Строй».

Фото: ВК 

8 1484
#ЧП
4

Комментарии (8)

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Вася

18 минут назад
Зачем воду откачали, пусть будет бассейн)
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Ну все поехало

23 минуты назад
Это мелочи, это точно все шиворот на выворот
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Надо

33 минуты назад
В сёла Вам возвращаться.А то у этих сберовцев всё трещит.
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Бешеный

38 минут назад
Главное -чтобы репа не треснула
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Это мелочи

42 минуты назад
Тут страна лопается пополам)
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Васёк

47 минут назад
Скоро СБЕР скупит весь Липецк, и будет Сберканализация, Сберводоканал, Сберотопление, Сбербольница, Сбервокзал, Сберэкопром, Сбердороги, Сбертеатр и так далее.
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Игорь

47 минут назад
Все под контролем места под паркинг продали
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Горожанин

сегодня, 15:52
Этим трещинам уже пять лет и ни кто их не замечал, а теперь треснуло.
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