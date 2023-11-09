сегодня, 15:41
В «Европейском» двор лопнул пополам
Жильцы дома № 6 на улице Свиридова связывают это ЧП с возобновлением строительства подземного паркинга, заброшенного десять лет назад первым застройщиком жилого комплекса.
— Я купила квартиру и место на подземной парковке десять лет назад у застройщика, компании «Эксстроймаш», которая входила Группу компаний «СУ-5» Михаила Захарова. Позже застройщик обанкротился, Захаров подался в бега, а директора «Эксстроймаша» попали под суд за махинации со средствами дольщиков. А парковка под домом так и осталась недостроем. Летом этого года конкурсный управляющий продал ее компании СЗ «Сбер-Капитал Строй». Как только компания начала работы, во дворе нашего дома треснула монолитная бетонная плита, — рассказала GOROD48 Маргарита Маркина, одна из подписавших коллективную жалобу.
В УК «Дом наших друзей», которое обслуживают 12-подъездный дом, все это время говорили жильцам, что из-за проблем с гидроизоляцией в подвале стоит вода. В нем даже завелись караси! Когда новый собственник паркинга откачал из подвала воду, треснула плита перекрытия. Чем это может грозить жильцам, неизвестно.
— 26 таких, как я, дольщиков, не получивших мест на подземной парковке, написали обращение в «Сбер-Капитал Строй», но ответа на него так и не получили, — говорит Маргарита Маркина.
Обманутые дольщики, кстати, 10 лет назад заплатили за свои подземные машино-места по 300-400 тысяч рублей. По закону, новый застройщик должен перезаключить с ними договоры. Но, по словам дольщиков, этого пока не сделал. Между тем ООО СЗ «Сбер-Капитал Строй» уже распродает места в паркинге по цене от 750 тысяч рублей до миллиона.
— Я передам ваши вопросы руководству. Как только у меня появится информация, я вам позвоню. С жильцами 6-го дома у нас есть обратная связь. Все под контролем, — так ответили на вопросы GOROD48 в компании «Сбер-Капитал Строй».
Вася
Ну все поехало
Надо
Бешеный
Это мелочи
Васёк
Игорь
Горожанин