Общество
43 минуты назад
Дизайн станции метро «Лебедянская» перепроектируют и применят при строительстве станции «Липецкой»
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По просьбе лебедянских краеведов «Мосинжпроект» пообещал изменить «металлургический» дизайн станции метро «Лебедянская».
«Конкурсный дизайн-проект оформления станции, посвященный промышленности, будет применен на станции «Липецкой» — сообщили в комитете по архитектуре и строительству Москвы.
В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дизайн новой станции метро «Лебедянская» Бирюлёвской линии будет посвящен российской промышленности.
«Станция расположена рядом с Липецкой улицей, чьë название отсылает к крупнейшему российскому центру развития чëрной металлургии. Отсюда и выбор общей концепции оформления. Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист. Он расположится в центре станции с двумя береговыми платформами».
Такое решение не поняли в лебедянском землячестве Москвы, и его руководитель Валерий Акимов направил в мэрию Москвы письмо, в котором сообщил, что Лебедянский район имеет свой ярко-выраженный бренд, район преимущественно аграрный, к тяжелой металлургии отношения не имеет и предложил пересмотреть решение.
На своем краеведческом ресурсе «Лебедянь. ком» Валерий Акимов разместил ответ из комитета по архитектуре и градостроительству мэрии Москвы, в котором говорится, что «Мосинжпроект» разработает для станции метро «Лебедянская» новое архитектурное решение. А конкурсный дизайн-проект оформления станции, посвященный промышленности, будет применен на станции «Липецкой».
Название станциям новой ветки Бирюлевской линии, дали сами москвичи, во время голосования на сайте «Активный гражданин» в 2020 году.
В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дизайн новой станции метро «Лебедянская» Бирюлёвской линии будет посвящен российской промышленности.
«Станция расположена рядом с Липецкой улицей, чьë название отсылает к крупнейшему российскому центру развития чëрной металлургии. Отсюда и выбор общей концепции оформления. Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист. Он расположится в центре станции с двумя береговыми платформами».
Такое решение не поняли в лебедянском землячестве Москвы, и его руководитель Валерий Акимов направил в мэрию Москвы письмо, в котором сообщил, что Лебедянский район имеет свой ярко-выраженный бренд, район преимущественно аграрный, к тяжелой металлургии отношения не имеет и предложил пересмотреть решение.
На своем краеведческом ресурсе «Лебедянь. ком» Валерий Акимов разместил ответ из комитета по архитектуре и градостроительству мэрии Москвы, в котором говорится, что «Мосинжпроект» разработает для станции метро «Лебедянская» новое архитектурное решение. А конкурсный дизайн-проект оформления станции, посвященный промышленности, будет применен на станции «Липецкой».
Название станциям новой ветки Бирюлевской линии, дали сами москвичи, во время голосования на сайте «Активный гражданин» в 2020 году.
420