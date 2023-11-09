Общество

43 минуты назад

Дизайн станции метро «Лебедянская» перепроектируют и применят при строительстве станции «Липецкой»

420
#станции метро
1
Дизайн станции метро «Лебедянская» перепроектируют и применят при строительстве станции «Липецкой»

По просьбе лебедянских краеведов «Мосинжпроект» пообещал изменить «металлургический» дизайн станции метро «Лебедянская».

«Конкурсный дизайн-проект оформления станции, посвященный промышленности, будет применен на станции «Липецкой» — сообщили в комитете по архитектуре и строительству Москвы.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дизайн новой станции метро «Лебедянская» Бирюлёвской линии будет посвящен российской промышленности.

«Станция расположена рядом с Липецкой улицей, чьë название отсылает к крупнейшему российскому центру развития чëрной металлургии. Отсюда и выбор общей концепции оформления. Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист. Он расположится в центре станции с двумя береговыми платформами».

Такое решение не поняли в лебедянском землячестве Москвы, и его руководитель Валерий Акимов направил в мэрию Москвы письмо, в котором сообщил, что Лебедянский район имеет свой ярко-выраженный бренд, район преимущественно аграрный, к тяжелой металлургии отношения не имеет и предложил пересмотреть решение.

На своем краеведческом ресурсе «Лебедянь. ком» Валерий Акимов разместил ответ из комитета по архитектуре и градостроительству мэрии Москвы, в котором говорится, что «Мосинжпроект» разработает для станции метро «Лебедянская» новое архитектурное решение. А конкурсный дизайн-проект оформления станции, посвященный промышленности, будет применен на станции «Липецкой».

umVraoYERtw.jpg

Название станциям новой ветки Бирюлевской линии, дали сами москвичи, во время голосования на сайте «Активный гражданин» в 2020 году.
420
#станции метро
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
16
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Указом Владимира Путина в Липецкой области назначены несколько судей
#назначения #суд
2
Указом Владимира Путина в Липецкой области назначены несколько судей

сегодня, 09:38

Общество
Сегодня в Липецке: театральный фестиваль, ранний юбилей области и кому из липчан не хватает роботов
#Сегодня в Липецке
6
Сегодня в Липецке: театральный фестиваль, ранний юбилей области и кому из липчан не хватает роботов

сегодня, 07:00

Общество
В Липецке увековечили память погибших при исполнении долга сотрудников спецподразделений полиции
#Росгвардия
15
В Липецке увековечили память погибших при исполнении долга сотрудников спецподразделений полиции

вчера, 17:42

Общество
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
1
В частном секторе Дикого отключат холодную воду

вчера, 17:08

Общество
Из киоска на улице Меркулова изъяли пиво, а из магазина на улице 9 Мая — водку
#торговля #алкоголь
11
Из киоска на улице Меркулова изъяли пиво, а из магазина на улице 9 Мая — водку

вчера, 16:51

Общество
Фонд «Милосердие» открыл «Стальные старты» для липецких школьников
Фонд «Милосердие» открыл «Стальные старты» для липецких школьников

вчера, 16:36

Общество