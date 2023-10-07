В оформление станции московского метро в виде стана НЛМК Лебедянские краеведы просят добавить яблок

Общественник даже написал письмо мэру Сергею Собянину.

Появились эскизы оформления новой станции московского метрополитена «Лебедянская» на Бирюлёвской линии.

Ее решили выполнить в стиле прокатного стана НЛМК, руководствуясь логикой, что Лебедянь – часть Липецкой области.

- Станция расположена рядом с Липецкой улицей, чье название отсылает к крупнейшему российскому центру развития черной металлургии. Отсюда и выбор общей концепции оформления, - пояснил СМИ мэр Москвы Сергей Собянин.







Такое решение вызвало шок у… краеведов из Лебедяни. Так, начал возмущаться исполнительный директор «Лебедянского фонда культуры» Валерий Акимов. По его мнению, Лебедянь и Липецк – всё же разные города.

- Возможно, уже поздно что-то менять, но, обсудив эту новость с лебедянцами и с лебедянскими москвичами, написал письмо мэру Сергею Собянину и руководителю Департамента строительства города Москвы Рафику Загрутдинову. Очень надеюсь, что еще не поздно внести хоть какие-то изменения в дизайн (добавить яблоневых веток в фойе или пустить где-нибудь по потолку белых лебедей). Посмотрим, что мне ответят.