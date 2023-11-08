Экономика

7 минут назад

Липчане экономили на платных услугах

12
#платные услуги
Липчане экономили на платных услугах

Объем платных услуг за девять месяцев в Липецкой области сократился в сопоставимых ценах на 1,3% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил 67,67 миллиарда рублей, сообщает Липецкстат. 

Основная доля трат традиционно пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства – 29%. На транспортные и бытовые услуги пришлось по 15% всего объема, на телекоммуникационные – 13%, на медицинские – 12%, услуги системы образования – 6%.

Траты на бытовые услуги составили 9,87 миллиарда рублей – в сопоставимых ценах это на 0,2% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2022 года. В этой категории 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% - по ремонту и строительству жилья и других построек, по 12% приходится на ритуальные услуги, парикмахерские и косметические услуги.

12
#платные услуги

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