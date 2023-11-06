39-летний липчанин изрезал ножом знакомого бывшей жены

СК передал дело о покушении на убийство в суд.





Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России передал в суд дело 39-летнего жителя города обвиняемого в покушении на убийство знакомого его бывшей жены.



На 36-летнего друга бывшей липчанин набросился 30 декабря прошлого года. Он спровоцировал конфликт с мужчиной на одной из парковое проспекта Победы и несколько раз ударил его ножом.



«Реализовать умысел на убийство ему не удалось, так как потерпевший оказал сопротивление и благодаря вмешательству очевидцев был госпитализирован, и ему своевременно оказали медпомощь.



Вину липчанин не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Следствие проверило его доводы и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз», — сообщает областное управление следственного комитета.



