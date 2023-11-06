Происшествия

сегодня, 16:52

39-летний липчанин изрезал ножом знакомого бывшей жены

6 1071
#покушение на убийство
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39-летний липчанин изрезал ножом знакомого бывшей жены

СК передал дело о покушении на убийство в суд.

Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России передал в суд дело 39-летнего жителя города обвиняемого в покушении на убийство знакомого его бывшей жены.

На 36-летнего друга бывшей липчанин набросился 30 декабря прошлого года. Он спровоцировал конфликт с мужчиной на одной из парковое проспекта Победы и несколько раз ударил его ножом. 

«Реализовать умысел на убийство ему не удалось, так как потерпевший оказал сопротивление и благодаря вмешательству очевидцев был госпитализирован, и ему своевременно оказали медпомощь.

Вину липчанин не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Следствие проверило его доводы и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз», — сообщает областное управление следственного комитета.

6 1071
#покушение на убийство
1

Комментарии (6)

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Созерцатель

24 минуты назад
Патриот, он вернулся из Газы.
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Патриот

45 минут назад
Наверное он вернулся оттуда?
ответить

Да уж

54 минуты назад
Не себе гам,и другим не дам.
ответить

Патриот

59 минут назад
не-а чё, сейчас Болонская система образования. И так можно.
ответить

не-а чё

сегодня, 17:03
м9, "Он спровоцировал конфликт мужчиной на одной из парковое проспекта Победы "
ответить

м9

сегодня, 16:56
На 36-летнего друга бывшей липчанин набросился 30 декабря этого года.
ответить
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