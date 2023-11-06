Происшествия
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39-летний липчанин изрезал ножом знакомого бывшей жены
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СК передал дело о покушении на убийство в суд.
Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России передал в суд дело 39-летнего жителя города обвиняемого в покушении на убийство знакомого его бывшей жены.
На 36-летнего друга бывшей липчанин набросился 30 декабря прошлого года. Он спровоцировал конфликт с мужчиной на одной из парковое проспекта Победы и несколько раз ударил его ножом.
«Реализовать умысел на убийство ему не удалось, так как потерпевший оказал сопротивление и благодаря вмешательству очевидцев был госпитализирован, и ему своевременно оказали медпомощь.
Вину липчанин не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Следствие проверило его доводы и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз», — сообщает областное управление следственного комитета.
На 36-летнего друга бывшей липчанин набросился 30 декабря прошлого года. Он спровоцировал конфликт с мужчиной на одной из парковое проспекта Победы и несколько раз ударил его ножом.
«Реализовать умысел на убийство ему не удалось, так как потерпевший оказал сопротивление и благодаря вмешательству очевидцев был госпитализирован, и ему своевременно оказали медпомощь.
Вину липчанин не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Следствие проверило его доводы и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз», — сообщает областное управление следственного комитета.
6 1071
Созерцатель
Патриот
Да уж
Патриот
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м9