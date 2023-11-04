«Металлург» ворвался в Белгород, сокрушив аутсайдера: мы приблизились к «Золоту» и уже не вылетим

Сегодня команда Сергея Машнина порадовала нас в четвёртый раз подряд.

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В заключительной выездной игре года «Металлург» одержал свою самую крупную победу в сезоне, не оставив шанса в Белгороде «Салюту» - 4:0.

Некогда грозная и симпатичная белгородская команда в нынешнем чемпионате, по сути, развалилась. Играть в Белгороде мало кто хочет, летом команду покинули почти все лидеры, в частности центральный защитник Александр Крикуненко перебрался в «Металлург». «Салют» - единственная команда, которую уже ничего не спасёт от вылета в «группу Б» (по сути – третью лигу), причем приговор был зачитан давно. Сегодняшнее поражение стало для команды Виктора Навоченко восьмым подряд…



Начало матча. Капитаны - легенды липецкого и белгородского футбола Роман Войдель и Денис Дёгтев



«Металлургу» было не до сантиментов и жалости: у самих на вес каждое очко. В стартовом составе Сергей Машнин сделал лишь одно изменение, да и то вынужденное: место пропускавшего игру из-за перебора жёлтых карточек Сергея Мосияна с первых минут занял Алексей Рыбин.

Опытный 35-летний игрок помог подобрать самые важные первые ключи к воротам аутсайдера. Уже на 6-й минуте «Металлург» разогнал атаку и Рыбин со своего фланга навесил точно на голову лучшего бомбардира команды Дениса Сёмина, которого совершенно забыли перед воротами –защитники – 1:0.



Ранний успех липчан словно выпустил воздух из команды хозяев. Если кто-то из болельщиков опоздал на этот матч, то его остаётся только пожалеть: липчане сняли все вопросы уже в дебюте. На 12-й минуте полузащитник Даниил Черняков со штрафного поразил верхний угол ворот – 2:0.



Выяснилось, что у 22-летнего полузащитника, которого липчане арендовали у воронежского «Факела», была дополнительная мотивация отличиться.

- Сегодня день рождения празднует моя мама. Гол и победу я посвящаю ей, - признался он после матча.



Черняков исполняет штрафной...





... И через мгновение оказывается в объятиях партнёров



А «Металлург» продолжал забивать. Тот же Черняков в быстрой атаке с фланга вырезал передачу на Сёмина и снайпер оформил «дубль», эффектно подняв мяч над вратарём – 3:0.



Этот гол стал уже 7-м для Дениса Сёмина и он вышел на первое место в споре бомбардиров подгруппы «Серебро». Столько же забил наш земляк из Ельца Дмитрий Лаврищев, выступающий за «Форте» из Таганрога, но у него один мяч с пенальти. А еще – завтрашняя игра в Курске с «Авангардом» в запасе.

«Салют» не особо и сопротивлялся. За 90 минут у наших ворот можно вспомнить лишь удар Михаила Криворучко в середине первого тайма, но и этот удар толком не получился.

А липчане уже откровенно куражились над соперником. Четвёртый мяч на 43-й минуте получился весёлым: сначала «движок» команды Артур Арустамян зажал передачу на партнёров и попытался забить сам, а после атаки вторым темпом и навеса Дмитрия Пахомова все же вписал свое имя в заветную графу авторов голов – 4:0.



Во втором тайме «Металлург» сбавил темп, но не отдал мяча: получилась игра на удержание в стиле «а ну ка отними». Машнин ближе к концу сделал несколько замен, дав поиграть максимально возможному числу футболистов. Момент имел только Арустамян, но на 78-й минуте с острого угла не попал в дальнюю «девятку».



Арустамян опять буквально затерзал соперников







Послематчевое интервью автора одного из голов Даниила Чернякова



За тур до финиша липчане поднялись как никогда до этого высоко – на 3-е место, правда, курский «Авангард» в случае завтрашнего выигрышу у «Форте» может вернуть нас на 4-е место. Но оно тоже проходное! Чтобы удержаться на завоёванных позициях и весной шагнуть в сильнейшую «Золотую» подгруппу «сталеварам» нужна только победа в следующем туре дома над лидером «Новосибирском». С одной стороны, задача трудная, но с другой – одержавшая четвёртую победу подряд команда Сергея Машнина по игре сейчас выглядит наиболее можно в «Серебре».



Липецкие болельщики в Белгороде



«Салют» (Белгород) — Металлург — 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 - Д.Сёмин, 7. 0:2 – Черняков, 10. 0:3 – Д.Сёмин, 17. 0:4 – Арустамян, 43.

«Салют»: 31. Кашеутов. 2. И.Елисеев (72. Желтиков, 46). 6. М.Криворучко (12. Вьюнков, 65). 17. Анд.Демченко. 28. Семейкин. 8. Бояркин. 7. Арт.Филиппов. 21. Белобаев (77. М.Макаров, 20). 27. Бурюкин (10. Галимзянов, 46). 9. Максимчук. 22. Дёгтев (к) (15. Долгалёв, 52).

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 2. Елеев. 27. И.Коротких. 5. Крикуненко (3. Поликутин, 84). 20. Войдель (к). 22. Рыбин (15. Е.Ушаков, 79). 8. Д.Пахомов. 4. Черняков. 13. М.Болдырев (9. Жуковский, 65). 77. Арустамян (6. Н.Дорофеев, 83). 7. Д.Сёмин (24. Янушковский, 65).

Предупреждения: И.Елисеев, 9. М.Криворучко, 62. Д.Пахомов, 68. М.Макаров, 73. Бояркин, 90+.

Судьи О.Снегирёв (Нижний Новгород), К.Биглов (Уфа), Г.Карпович (Санкт-Петербург). Инспектор Ф.Шикерханов (Дербент). Делегат Н.Левин (Саранск).

4 ноября. Белгород. Стадион «Салют». 300 зрителей.

Голевые моменты: 1 — 6. Удары (в створ): 4 (2) — 17 (9). Угловые: 4 — 2. Офсайды: 0 — 8. Фолы: 10 — 14. Владение мячом: 42 — 58.



Фото пресс-службы ФК "Салют". Лично благодарим Григория Куликова





