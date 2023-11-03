Происшествия
сегодня, 15:25
Попытавшегося выудить у гендиректора ЛТК Игоря Ефремова 210 млн рублей осудили на пять лет
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Дмитрий Осинин вину не признал и будет обжаловать приговор.
Как сообщает «КоммерсантЪ», Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Осинину, первому из двух фигурантов уголовного дела о попытке обмана гендиректора ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол». По ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество в особо крупном размере») его осудили на пять лет колонии общего режима и 500 тысячам рублей штрафа. Осужденный своей вины не признал и заявил, что обжалует приговор.
Напомним, что, по версии стороны обвинения, летом 2019 года Осинин с сообщником Сасуном Алексаняном на встрече в липецкой гостинице с гендиректором ЛТК Игорем Ефремовым запросили у него 210 млн рублей наличными и активы трубной компании на 41 млн рублей за освобождение от уголовной ответственности по уголовному делу о хищении электроэнергии на 415 млн рублей, пригрозив появлением новых уголовных дел. Бизнесмен им денег не дал, обратившись в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.
Дмитрий Осинин и Сасун Алексанян были объявлены в розыск. Сасуна Алексаняна задержали в конце 2019 года, а Дмитрий Осинин осенью 2021 года был выдан России Хорватией по процедуре экстрадиции.
Напомним, что эта история стала причиной заката карьеры прокурора области Константина Кожевникова: генпрокурор Юрий Чайка предупредил его о неполном служебном соответствии из-за «необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственные споры между коммерческими структурами». В итоге Кожевникова отправили в отставку, а УМВД РФ по Липецкой области прекратило уголовные дела против Игоря Ефремова и управляющего директора ЛТК Антона Бабуцидзе о хищении электроэнергии и кредитных средств при выкупе имущества разорившегося предшественника, на мощностях которого ЛТК работает с 2013 года.
Напомним, что, по версии стороны обвинения, летом 2019 года Осинин с сообщником Сасуном Алексаняном на встрече в липецкой гостинице с гендиректором ЛТК Игорем Ефремовым запросили у него 210 млн рублей наличными и активы трубной компании на 41 млн рублей за освобождение от уголовной ответственности по уголовному делу о хищении электроэнергии на 415 млн рублей, пригрозив появлением новых уголовных дел. Бизнесмен им денег не дал, обратившись в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.
Дмитрий Осинин и Сасун Алексанян были объявлены в розыск. Сасуна Алексаняна задержали в конце 2019 года, а Дмитрий Осинин осенью 2021 года был выдан России Хорватией по процедуре экстрадиции.
Напомним, что эта история стала причиной заката карьеры прокурора области Константина Кожевникова: генпрокурор Юрий Чайка предупредил его о неполном служебном соответствии из-за «необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственные споры между коммерческими структурами». В итоге Кожевникова отправили в отставку, а УМВД РФ по Липецкой области прекратило уголовные дела против Игоря Ефремова и управляющего директора ЛТК Антона Бабуцидзе о хищении электроэнергии и кредитных средств при выкупе имущества разорившегося предшественника, на мощностях которого ЛТК работает с 2013 года.
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