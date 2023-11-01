Общество

сегодня, 20:22

69-летнего самогонщика оштрафовали на 60 000 рублей

2 341
#алкоголь #торговля #спиртное
3
69-летнего самогонщика оштрафовали на 60 000 рублей

Мужчина будет платить штраф целый год – по 5000 рублей ежемесячно.

Становлянский районный суд вынес приговор 69-летнему самогонщику за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, совершённую неоднократно.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в апреле этого года постановлением Становлянского районного суда мужчина уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом: пенсионеру назначили штраф в 30 000 рублей, который не был им оплачен.

Но уже 16 мая этого года мужчина снова попался на торговле самогоном: за 250 рублей он продал бутылку спиртосодержащей пищевой продукции крепостью 34,5%, содержащую в своем составе микропримеси метанола (0,0004%).

Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке.

В результате его признали виновным и по статье 171.4 УК РФ назначили штраф в 60 000 рублей, уплату которого рассрочили на 12 месяцев: штраф пенсионер будет платить частями по 5 000 рублей ежемесячно.
2 341
#алкоголь #торговля #спиртное
3

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ответ

8 минут назад
Светлана, ВОЗ.
ответить

Светлана

30 минут назад
Интересно, а кто пальмовое масло узаконил?
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы
#вечЁрка #коммунальная авария #мошенничество
3
Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы

сегодня, 20:23

Общество
Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды
#коммунальная авария #отключения
9
Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды

сегодня, 16:39

Общество
Асфальт на Поперечном проезде продержался год и вздулся из-за аварии
#ЧП
19
Асфальт на Поперечном проезде продержался год и вздулся из-за аварии

сегодня, 16:10

Общество
Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода
#общественный транспорт
17
Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода

сегодня, 15:53

Общество
В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе
#ливневка
14
В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе

сегодня, 14:49

Общество
Подземку демонтируют, а водители продолжают ездить через дворы
#подземный переход #Тракторный
14
Подземку демонтируют, а водители продолжают ездить через дворы

сегодня, 14:47

Общество