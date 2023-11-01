69-летнего самогонщика оштрафовали на 60 000 рублей

Мужчина будет платить штраф целый год – по 5000 рублей ежемесячно.

Становлянский районный суд вынес приговор 69-летнему самогонщику за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, совершённую неоднократно.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в апреле этого года постановлением Становлянского районного суда мужчина уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом: пенсионеру назначили штраф в 30 000 рублей, который не был им оплачен.



Но уже 16 мая этого года мужчина снова попался на торговле самогоном: за 250 рублей он продал бутылку спиртосодержащей пищевой продукции крепостью 34,5%, содержащую в своем составе микропримеси метанола (0,0004%).



Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке.



В результате его признали виновным и по статье 171.4 УК РФ назначили штраф в 60 000 рублей, уплату которого рассрочили на 12 месяцев: штраф пенсионер будет платить частями по 5 000 рублей ежемесячно.