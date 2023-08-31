Общество
49 минут назад
Диагностика кармы: ремонт некоторых дорог в Липецке затормозили работы на водопроводных сетях
186
и немного — проливные дожди в июне и июле.
Сегодня — 31 августа. Срок окончания летнего сезона дорожных работ в Липецке. Как и предполагал GOROD48, некоторые из 40 ремонтов не завершены.
Самой проблемной оказался 540-метровый участок дороги на улице Доватора от перекрестка с улицей Папина до моста над Каменным логом. На ее долгожданный ремонт с обустройством пешеходных дорожек, которых тут практически не было никогда, было выделено по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 26,6 млн рублей. Подрядчик начал работу 4 июля, установил часть бордюров, отфрезеровал изношенный слой дороги и, кажется, остановился. Почему?
Представитель ООО «Инфинити Групп» пояснил, что ремонт осложнен обилием бесхозных сетей. Дорожникам приходится убирать деревья, корни которых переплелись с трубами и кабелями. Для того, чтобы выкорчевать пень знаменитого дерева в два метра обхватом, росшее в метре от трансформаторной подстанции «Липецкэнерго» у забора 45-й школы, заказали специальную машину. Неподалеку, кстати, закопан высоковольтный кабель, который убрали под землю при демонтаже ЛЭП с улицы Папина в 2019 году. Новые сети к яслям тоже почему-то не стоят на балансе мэрии. Работу осложняет так до сих пор и не ликвидированная утечка воды на перекрестке улиц Папина и Доватора: из колодца «РВК-Липецк» фактически бьет родник.
Подрядчик сказал, что несмотря на все эти форс-мажоры, ремонт улицы Доватора закончит в первой декаде сентября.
— На этом объекте, который нас беспокоит больше всех остальных, выполнено 35% работ. Подрядчик говорит о бесхозных сетях и коммуникациях, мешающих ему закончить ремонт к 31 августа. Но у компании на решение всех этих проблем было время с осени 2022 года, когда она выиграла переходящий на этот год муниципальный контракт, — прокомментировал GOROD48 ситуацию заказчик, начальник управления главного смотрителя Липецка Виталий Лесных.
Эта же компания, «Инфинити Групп», делает сегодня все, чтобы уйти еще с одного объекта, улицы 4-я Пятилетки, хотя бы в первых числах сентября. Ремонт затормозила авария на сетях «РВК-Липецк» между домами №5 и №6. «РВК» искала место порыва несколько дней. А потом, по словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, энергетики решили поменять всю сгнившую трубу, которая проходит под дорогой. И на это тоже ушло время.
такой была картина неделю назад, во время объезда Карьера мэром Липецка
так тут стало сегодня
Свою «раскопку» «РВК» закончила вчера, 30 августа. А уже сегодня подрядчик начал укладывать асфальт над местом аварии. И, кстати, точно такую же коммунальную бомбу энергетики обезвредили в трех десятках метрах дальше по этой же улице, напротив дома №8. Так что у Павла Звонарева появилась уверенность, что новых ЧП на улице 4-й Пятилетки не будет уже долгое время. А это значит, что дорогу никто уже не перекопает.
— Так получилось, что в этом сезоне диагностировали и состояние сетей. Если видели слабые места, тут же связывались с ресурсными компаниями, побуждали их заменить участки коммуникаций, попавших в зону проведения наших работ, чтобы исключить повреждения новых дорог, — сказал Павел Звонарев.
Ветхие коммуникации — карма Липецка. Не так давно департамент ЖКХ мэрии сообщил депутатам горсовета, что в замене нуждаются 450 км теплосетей в двухтрубном исчислении, или 26,2% от существующих, что нужно обновить 48,5% всех водопроводных сетей или 276,6 км. В Липецке до потребителей не доходит каждый третий кубометр поднятой из скважин воды! Плачевнее всего дела с канализационными коммуникациями — нужно переложить 150,2 км канализационных сетей, или каждый второй метр сливных труб. Масштабного обновления сетей по концессии «РВК-Липецк» еще не началось, а потому коммунальные ЧП в городе постоянны.
Как пример — улица Дружбы. На которой сегодня ночью прорвало водопровод. Как раз под новой дорогой длиной в 1,3 км, где другой подрядчик мэрии, ООО «СДК», постелил выравнивающий слой асфальта. А сейчас из порванного в нескольких метрах полотна вокруг канализационного люка бьют ключи чистой воды. Это значит, что новую, пусть еще и не доделанную до конца дорогу разроют, и УГС Липецка примет ее у подрядчика опять-таки позже обусловленного контрактом срока!
— Порыв на сетях «РВК» в этом месте дороги не снимает ответственности с подрядной организации, которой ничего не мешало вовремя уложить верхний слой асфальтобетона к концу августа, — сказал Виталий Лесных.
Однако заместитель директора компании «СДК» Олег Баранов все же попытался оправдаться:
— Есть объективные причины, которые внесли корректировки в наши планы. Например, дожди лили весь июнь и июль. А наш приоритет — качество. Если мы видим, что какие-то форс-мажоры грозят нарушением технологии производства работ, мы переносим их на более поздний срок, чтобы не пострадало качество. Сроки для нас важны, но не первостепенны.
Второй причиной выхода из графика Олег Баранов назвал аварии на коммунальных сетях и инвестиционные программы энергетиков. Примеры тому — улица Кривенкова, на которой «СДК» пытается успеть к утру 1 сентября заасфальтировать тротуар вдоль 27-го и 28-го микрорайонов, и улица Урицкого, где «РВК-Липецк» меняет целый участок водопроводной сети от улицы Гагарина до 12-й гимназии. Здесь окончание дорожных работ будет зависеть от того, установит ли «РВК-Липецк» новый впускной коллектор на территории 62-го детского сада или же обойдется заменой труб в месте нынешней раскопки. Если будут строить коллектор — дорогу на этом участке компания «СДК» отремонтирует в течение нескольких дней. Если выберут второй вариант — к концу сентября.
Если говорить об улице Кривенкова, то компания «СДК» давно уже заасфальтировала на ней дорогу длиной более 1,7 км, но застряла с пешеходными зонами. Подрядчик сослался на редкое явление, плывун, то есть перенасыщенный влагой грунт в месте обустройства тротуара в районе домов №11 и №13. Дорожникам пришлось срывать этот грунт, отсыпать сухим песком и щебнем корыто на месте будущего тротуара, демонтировать часть бордюров и устанавливать их заново. Место утечки воды, которая была причиной образования плывуна, «РВК-Липецк» нашла только вчера. И завтра начнет работы. К счастью, не на новой дороге и не на новой пешеходной зоне.
А вот на Лебедянском шоссе работы по дорожному контракту этого года еще даже и не начались! Причина — прокладка канализационного коллектора к новым микрорайонам «Звездный» и «Лебедянский». Этот проект вице-мэр Николай Дергунов называет жизненно важным для инфраструктуры новостроек. При этом подрядчик «РВК-Липецк» строит его по планам 2024 года, то есть опережающими темпами.
Итак, резюме. К 31 августа в Липецке должны были отремонтировать 40 дорог общей длиной 40 км. По состоянию на сегодня не доделаны пять из них. Но есть же еще вечер и ночь, за которые закончат тротуар на улице Кривенкова!
— Это был непростой дорожный сезон, связанный как с погодными условиями, так и с большим объемом согласований работ с энергетиками. Но это не снимает ответственности с подрядных организаций за выход из графика. УГС Липецка проявит принципиальность — те, кто не успели, будут наказаны. Штраф плюс неустойка за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центробанка РФ от цены контракта, — сказал Николай Дергунов.
Однако в целом вице-мэр итогами дорожного сезона доволен. Новый асфальт появился сразу на 10 улицах в районе Карьера, на некоторых из которых — на 4-й Пятилетке, Гранитной, Второй Гранитной, Железнодорожной в последний раз дороги ремонтировали еще 40 лет назад. Новую жизнь получили улицы в районе Коллективки. Сейчас по новому асфальту можно доехать от улицы Гагарина до Сокола по Шкатова, Орловской, Гайдара, Амурской, Клары Цеткин, Энгельса. Исключением на этом маршруте остался лишь переулок Уютный в районе Студеновского кладбища. Впервые за 20 лет дороги по ГОСТу появились на улицах Каменный лог и Подовражной, и теперь в центр города можно запросто попасть с улицы Горького, без выезда на улицу Советскую. Вне рамок нацпроекта «БКД» мэрии удалось уложить новый асфальт на улице Фрунзе.
улица Гранитная неделю назад...
... и сегодня
— В следующем году намерены взяться за улицу Циолковского. По концессии на ней трамвайные пути поменяет липецкая дочка компании «Мовиста», а мы отремонтируем дорогу. Уверен, что обойдется без транспортного коллапса, как обошлось без него в этом году при ремонте магистральной улицы Московской, — приоткрыл завесу над планами нового дорожного сезона Николай Дергунов.
Как стало известно GOROD48, фишкой нового сезона станет обновление улицы Папина, но об этом мы расскажем позже.
Самой проблемной оказался 540-метровый участок дороги на улице Доватора от перекрестка с улицей Папина до моста над Каменным логом. На ее долгожданный ремонт с обустройством пешеходных дорожек, которых тут практически не было никогда, было выделено по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 26,6 млн рублей. Подрядчик начал работу 4 июля, установил часть бордюров, отфрезеровал изношенный слой дороги и, кажется, остановился. Почему?
Представитель ООО «Инфинити Групп» пояснил, что ремонт осложнен обилием бесхозных сетей. Дорожникам приходится убирать деревья, корни которых переплелись с трубами и кабелями. Для того, чтобы выкорчевать пень знаменитого дерева в два метра обхватом, росшее в метре от трансформаторной подстанции «Липецкэнерго» у забора 45-й школы, заказали специальную машину. Неподалеку, кстати, закопан высоковольтный кабель, который убрали под землю при демонтаже ЛЭП с улицы Папина в 2019 году. Новые сети к яслям тоже почему-то не стоят на балансе мэрии. Работу осложняет так до сих пор и не ликвидированная утечка воды на перекрестке улиц Папина и Доватора: из колодца «РВК-Липецк» фактически бьет родник.
Подрядчик сказал, что несмотря на все эти форс-мажоры, ремонт улицы Доватора закончит в первой декаде сентября.
— На этом объекте, который нас беспокоит больше всех остальных, выполнено 35% работ. Подрядчик говорит о бесхозных сетях и коммуникациях, мешающих ему закончить ремонт к 31 августа. Но у компании на решение всех этих проблем было время с осени 2022 года, когда она выиграла переходящий на этот год муниципальный контракт, — прокомментировал GOROD48 ситуацию заказчик, начальник управления главного смотрителя Липецка Виталий Лесных.
Эта же компания, «Инфинити Групп», делает сегодня все, чтобы уйти еще с одного объекта, улицы 4-я Пятилетки, хотя бы в первых числах сентября. Ремонт затормозила авария на сетях «РВК-Липецк» между домами №5 и №6. «РВК» искала место порыва несколько дней. А потом, по словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, энергетики решили поменять всю сгнившую трубу, которая проходит под дорогой. И на это тоже ушло время.
такой была картина неделю назад, во время объезда Карьера мэром Липецка
так тут стало сегодня
Свою «раскопку» «РВК» закончила вчера, 30 августа. А уже сегодня подрядчик начал укладывать асфальт над местом аварии. И, кстати, точно такую же коммунальную бомбу энергетики обезвредили в трех десятках метрах дальше по этой же улице, напротив дома №8. Так что у Павла Звонарева появилась уверенность, что новых ЧП на улице 4-й Пятилетки не будет уже долгое время. А это значит, что дорогу никто уже не перекопает.
— Так получилось, что в этом сезоне диагностировали и состояние сетей. Если видели слабые места, тут же связывались с ресурсными компаниями, побуждали их заменить участки коммуникаций, попавших в зону проведения наших работ, чтобы исключить повреждения новых дорог, — сказал Павел Звонарев.
Ветхие коммуникации — карма Липецка. Не так давно департамент ЖКХ мэрии сообщил депутатам горсовета, что в замене нуждаются 450 км теплосетей в двухтрубном исчислении, или 26,2% от существующих, что нужно обновить 48,5% всех водопроводных сетей или 276,6 км. В Липецке до потребителей не доходит каждый третий кубометр поднятой из скважин воды! Плачевнее всего дела с канализационными коммуникациями — нужно переложить 150,2 км канализационных сетей, или каждый второй метр сливных труб. Масштабного обновления сетей по концессии «РВК-Липецк» еще не началось, а потому коммунальные ЧП в городе постоянны.
Как пример — улица Дружбы. На которой сегодня ночью прорвало водопровод. Как раз под новой дорогой длиной в 1,3 км, где другой подрядчик мэрии, ООО «СДК», постелил выравнивающий слой асфальта. А сейчас из порванного в нескольких метрах полотна вокруг канализационного люка бьют ключи чистой воды. Это значит, что новую, пусть еще и не доделанную до конца дорогу разроют, и УГС Липецка примет ее у подрядчика опять-таки позже обусловленного контрактом срока!
— Порыв на сетях «РВК» в этом месте дороги не снимает ответственности с подрядной организации, которой ничего не мешало вовремя уложить верхний слой асфальтобетона к концу августа, — сказал Виталий Лесных.
Однако заместитель директора компании «СДК» Олег Баранов все же попытался оправдаться:
— Есть объективные причины, которые внесли корректировки в наши планы. Например, дожди лили весь июнь и июль. А наш приоритет — качество. Если мы видим, что какие-то форс-мажоры грозят нарушением технологии производства работ, мы переносим их на более поздний срок, чтобы не пострадало качество. Сроки для нас важны, но не первостепенны.
Второй причиной выхода из графика Олег Баранов назвал аварии на коммунальных сетях и инвестиционные программы энергетиков. Примеры тому — улица Кривенкова, на которой «СДК» пытается успеть к утру 1 сентября заасфальтировать тротуар вдоль 27-го и 28-го микрорайонов, и улица Урицкого, где «РВК-Липецк» меняет целый участок водопроводной сети от улицы Гагарина до 12-й гимназии. Здесь окончание дорожных работ будет зависеть от того, установит ли «РВК-Липецк» новый впускной коллектор на территории 62-го детского сада или же обойдется заменой труб в месте нынешней раскопки. Если будут строить коллектор — дорогу на этом участке компания «СДК» отремонтирует в течение нескольких дней. Если выберут второй вариант — к концу сентября.
Если говорить об улице Кривенкова, то компания «СДК» давно уже заасфальтировала на ней дорогу длиной более 1,7 км, но застряла с пешеходными зонами. Подрядчик сослался на редкое явление, плывун, то есть перенасыщенный влагой грунт в месте обустройства тротуара в районе домов №11 и №13. Дорожникам пришлось срывать этот грунт, отсыпать сухим песком и щебнем корыто на месте будущего тротуара, демонтировать часть бордюров и устанавливать их заново. Место утечки воды, которая была причиной образования плывуна, «РВК-Липецк» нашла только вчера. И завтра начнет работы. К счастью, не на новой дороге и не на новой пешеходной зоне.
А вот на Лебедянском шоссе работы по дорожному контракту этого года еще даже и не начались! Причина — прокладка канализационного коллектора к новым микрорайонам «Звездный» и «Лебедянский». Этот проект вице-мэр Николай Дергунов называет жизненно важным для инфраструктуры новостроек. При этом подрядчик «РВК-Липецк» строит его по планам 2024 года, то есть опережающими темпами.
Итак, резюме. К 31 августа в Липецке должны были отремонтировать 40 дорог общей длиной 40 км. По состоянию на сегодня не доделаны пять из них. Но есть же еще вечер и ночь, за которые закончат тротуар на улице Кривенкова!
— Это был непростой дорожный сезон, связанный как с погодными условиями, так и с большим объемом согласований работ с энергетиками. Но это не снимает ответственности с подрядных организаций за выход из графика. УГС Липецка проявит принципиальность — те, кто не успели, будут наказаны. Штраф плюс неустойка за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центробанка РФ от цены контракта, — сказал Николай Дергунов.
Однако в целом вице-мэр итогами дорожного сезона доволен. Новый асфальт появился сразу на 10 улицах в районе Карьера, на некоторых из которых — на 4-й Пятилетке, Гранитной, Второй Гранитной, Железнодорожной в последний раз дороги ремонтировали еще 40 лет назад. Новую жизнь получили улицы в районе Коллективки. Сейчас по новому асфальту можно доехать от улицы Гагарина до Сокола по Шкатова, Орловской, Гайдара, Амурской, Клары Цеткин, Энгельса. Исключением на этом маршруте остался лишь переулок Уютный в районе Студеновского кладбища. Впервые за 20 лет дороги по ГОСТу появились на улицах Каменный лог и Подовражной, и теперь в центр города можно запросто попасть с улицы Горького, без выезда на улицу Советскую. Вне рамок нацпроекта «БКД» мэрии удалось уложить новый асфальт на улице Фрунзе.
улица Гранитная неделю назад...
... и сегодня
— В следующем году намерены взяться за улицу Циолковского. По концессии на ней трамвайные пути поменяет липецкая дочка компании «Мовиста», а мы отремонтируем дорогу. Уверен, что обойдется без транспортного коллапса, как обошлось без него в этом году при ремонте магистральной улицы Московской, — приоткрыл завесу над планами нового дорожного сезона Николай Дергунов.
Как стало известно GOROD48, фишкой нового сезона станет обновление улицы Папина, но об этом мы расскажем позже.
186