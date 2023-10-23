Общество
35 минут назад
В МБУ «Управление благоустройства Липецка» не смогли собрать штат водителей к зиме
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К работе готовы 98 единиц техники, но на дороги одномоментно смогут выехать не больше половины машин.
Традиционно во второй половине октября мэрия приглашает СМИ на базу МБУ «Управление благоустройства Липецка», чтобы показать подготовку предприятия к зиме. Поэтому было интересно сравнить нынешнее состояние коммунальной организации с прошлогодними. Мы сравнили и удивились.
В октябре прошлого года начальник МБУ Дмитрий Пушилин сообщил, что к работе в зимнем варианте готовы 120 единиц дорожно-уборочной техники, что днем и ночью семь дней в неделю на улицы выходит до 40 машин, а при форс-мажоре, в сильный снегопад, предприятие одновременно может вывести до 80 машин. А сегодня Дмитрий Пушилин рассказал, что к зиме подготовлено 98 единиц техники (это коммунально-дорожные машины, снегопогрузчики, тракторы, бульдозеры, малые коммунальные машины для уборки тротуаров). По его словам, в смену на дороги смогут выехать единовременно около 45 машин из-за дефицита водителей.
Дефицит кадров — вечная проблема МБУ. И не только этого предприятия. Водителей не хватает муниципальному перевозчику, МУП «Липецкпассажиртранс». Казалось бы, такие проблемы решаются соцпакетом и зарплатой. Но если с соцпакетом на предприятиях мэрии все более-менее нормально, то с зарплатами — нет. Почему? «Не ко мне вопрос!» — говорит Дмитрий Пушилин.
Зарплата водителя в МБУ, по словам его начальника, — до 50 тысяч рублей при 164 часах работы в месяц. При переработке — больше. Это сейчас. Год тому назад журналистам называли немного другие цифры: до 50 тысяч рублей при 134-часовой недельной отработке.
Еще одно сравнение. В штатном расписании МБУ в октябре прошлого года значились 962 вакансии, из которых было занято 584. В этом году в МБУ занято 557 мест при 982 существующих.
Впрочем, есть и сравнение в пользу МБУ. Так, ни в прошлом, ни в позапрошлом году предприятие не покупало ни «КамАЗов», ни грейдеров, ни тракторов. Справлялись с тем набором техники, которым располагали. В этом году благодаря целевой субсидии от правительства области в 78,5 млн рублей предприятие куплено 15 новых машин и одна единицу навесного оборудования.
— Еще порядка 15 миллионов рублей правительство области выделило нам на покупку нескольких единиц техники в лизинг. Мы сейчас прорабатываем эту схему, исходя из потребностей предприятия, — добавил вице-мэр Николай Дергунов.
Итак, на новую технику правительство средства области нашло, а мэрия не смогла найти денег для повышения зарплат водителям и иному работающему «на земле» персоналу (по словам начальника ремонтно-механической мастерской МБУ Николая Новикова, ему не хватает 20 слесарей, токарей и электриков). Примечательно еще и вот что: МБУ имеет договоры со сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями на механическую уборку улиц частного сектора в осенне-зимний период. Выходит, муниципалитет готов платить бюджетные средства частному бизнесу, но не готов поднять зарплату своим работникам?
Вот уже четвертый год департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрия не закупает жидкие антигололедные реагенты. Для их подготовки нет спецтехники — промышленного миксера и машин-бочек с насосами высокого давления для нанесения жидкого химиката на дороги. Поэтому для борьбы со снегом и льдом Липецк обходится технической солью (ее заготовили 3 тысячи тонн, как и годом ранее) и пескосоляной смесью (на складе предприятия ее уже 35 тысяч тонн — на 15 тысяч тонн больше, чем годом ранее).
Две недели назад, кстати, в ночные заморозки улицы Липецка уже дважды просыпали такой смесью, израсходовав 65 тонн материала.
— В целом МБУ готово к зиме. Расхожее мнение о неожиданном приходе зимы — это не про наш случай, — сказал Николай Дергунов.
В октябре прошлого года начальник МБУ Дмитрий Пушилин сообщил, что к работе в зимнем варианте готовы 120 единиц дорожно-уборочной техники, что днем и ночью семь дней в неделю на улицы выходит до 40 машин, а при форс-мажоре, в сильный снегопад, предприятие одновременно может вывести до 80 машин. А сегодня Дмитрий Пушилин рассказал, что к зиме подготовлено 98 единиц техники (это коммунально-дорожные машины, снегопогрузчики, тракторы, бульдозеры, малые коммунальные машины для уборки тротуаров). По его словам, в смену на дороги смогут выехать единовременно около 45 машин из-за дефицита водителей.
Дефицит кадров — вечная проблема МБУ. И не только этого предприятия. Водителей не хватает муниципальному перевозчику, МУП «Липецкпассажиртранс». Казалось бы, такие проблемы решаются соцпакетом и зарплатой. Но если с соцпакетом на предприятиях мэрии все более-менее нормально, то с зарплатами — нет. Почему? «Не ко мне вопрос!» — говорит Дмитрий Пушилин.
Зарплата водителя в МБУ, по словам его начальника, — до 50 тысяч рублей при 164 часах работы в месяц. При переработке — больше. Это сейчас. Год тому назад журналистам называли немного другие цифры: до 50 тысяч рублей при 134-часовой недельной отработке.
Еще одно сравнение. В штатном расписании МБУ в октябре прошлого года значились 962 вакансии, из которых было занято 584. В этом году в МБУ занято 557 мест при 982 существующих.
Впрочем, есть и сравнение в пользу МБУ. Так, ни в прошлом, ни в позапрошлом году предприятие не покупало ни «КамАЗов», ни грейдеров, ни тракторов. Справлялись с тем набором техники, которым располагали. В этом году благодаря целевой субсидии от правительства области в 78,5 млн рублей предприятие куплено 15 новых машин и одна единицу навесного оборудования.
— Еще порядка 15 миллионов рублей правительство области выделило нам на покупку нескольких единиц техники в лизинг. Мы сейчас прорабатываем эту схему, исходя из потребностей предприятия, — добавил вице-мэр Николай Дергунов.
Итак, на новую технику правительство средства области нашло, а мэрия не смогла найти денег для повышения зарплат водителям и иному работающему «на земле» персоналу (по словам начальника ремонтно-механической мастерской МБУ Николая Новикова, ему не хватает 20 слесарей, токарей и электриков). Примечательно еще и вот что: МБУ имеет договоры со сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями на механическую уборку улиц частного сектора в осенне-зимний период. Выходит, муниципалитет готов платить бюджетные средства частному бизнесу, но не готов поднять зарплату своим работникам?
Вот уже четвертый год департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрия не закупает жидкие антигололедные реагенты. Для их подготовки нет спецтехники — промышленного миксера и машин-бочек с насосами высокого давления для нанесения жидкого химиката на дороги. Поэтому для борьбы со снегом и льдом Липецк обходится технической солью (ее заготовили 3 тысячи тонн, как и годом ранее) и пескосоляной смесью (на складе предприятия ее уже 35 тысяч тонн — на 15 тысяч тонн больше, чем годом ранее).
Две недели назад, кстати, в ночные заморозки улицы Липецка уже дважды просыпали такой смесью, израсходовав 65 тонн материала.
— В целом МБУ готово к зиме. Расхожее мнение о неожиданном приходе зимы — это не про наш случай, — сказал Николай Дергунов.
9 379
да уж
Шофер.
Странно
Z
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