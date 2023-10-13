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Липецкая вечЁрка: задушенный тарзанкой мальчик, поиски пиромана и когда откроют Сокольский мост
Сегодня, 13 октября, стало известно о гибели восьмилетнего мальчика, приехавшего к бабушке погостить, полиция ищет человека, который, предположительно, поджег троих человек, и дорожники рассказали, когда полностью откроют Сокольский мост.
— Очень жаль ребенка. Родственникам соболезнования и сил пережить горе, — написал комментатор, подписавшийся Город48.
Троих человек, предположительно, подожгли во время застолья. Происшествие случилось 11 октября в Задонске на улице Свободы. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести санавариация доставила ожоговое отделение сокольской больницы. Полиция сейчас ищет причастных к преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
А накануне на улице Правды в Грязях во время пожара погиб мужчина. Там горели надворные постройки.
— Когда ж снесут эти гаражи-самоделки? Уже 2 раза за месяц гибнут там, — написал Даа.
До конца октября дорожники пообещали открыть полноценное движение по Сокольскому мосту. Для справки, по контракту фирма «Инфнити Групп» обязана это сделать только к концу ноября.
Сейчас на мосту ведутся работы по обновлению деформационных швов и устройству барьерного ограждения, монтируются системы безопасности: видеокамеры и громкоговорители. Ремонт идет в штатном режиме как на самом мосту, так и в подмостовой зоне, уточнили в компании.
Если с мостом все идет по плану, то к ремонту Лебедянского шоссе дорожники приступят только на следующей неделе. Работы там затормозились из-за крупнейшей коммуналшьной аварии года — порывом городского водопровода. В него неожиданно врезалась компания «Экотерм», получившая от заказчика техническую документацию с ошибками.
«Экотерм» на следующей неделе должна убрать ограждение и засыпать раскопку. После этого компания «СДК» приступит к дорожным работам от кольца Трубного до поворота Лебедянского шоссе на улицу Опытную.
Обратите внимание, что во время этого ремонта возможно частичное перекрытие дорожного движения.
А с 14 по 17 октября из-за ремонта железнодорожных путей будет перекрыт железнодорожный переезд возле магазина «Аршин». Так что учтите это при планировании поездок. Об оперативных изменениях времени перекрытия обещают сообщить дополнительно.
В выходные горожан ожидает хорошая погода. По прогнозам синоптиков, в субботу в Липецке будет до +16 градусов.