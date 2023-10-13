Железнодорожный переезд возле магазина «Аршин» в выходные перекроют

Липчан просят учитывать это при планировании поездок.

Ориентировочно с 09:00 субботы, 14 октября по 18:00 воскресенья, 17 октября в связи с ремонтом железнодорожных путей будет перекрыт железнодорожный переезд возле магазина «Аршин» на автомобильной дороге «Обход города Липецка». Об этом сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области со ссылкой на дирекцию инфраструктуры РЖД.



Переезд находится между пересечениями «Обхода города Липецка» с улицы Ангарской и улицы Юношеской.



Липчан просят учитывать это при планировании поездок. Об оперативных изменениях времени перекрытия обещают сообщить дополнительно.