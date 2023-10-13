Общество

53 минуты назад

Железнодорожный переезд возле магазина «Аршин» в выходные перекроют

5 371
#дороги #благоустройство
3
Железнодорожный переезд возле магазина «Аршин» в выходные перекроют

Липчан просят учитывать это при планировании поездок.

Ориентировочно с 09:00 субботы, 14 октября по 18:00 воскресенья, 17 октября в связи с ремонтом железнодорожных путей будет перекрыт железнодорожный переезд возле магазина «Аршин» на автомобильной дороге «Обход города Липецка». Об этом сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области со ссылкой на дирекцию инфраструктуры РЖД.

Переезд находится между пересечениями «Обхода города Липецка» с улицы Ангарской и улицы Юношеской.

Липчан просят учитывать это при планировании поездок. Об оперативных изменениях времени перекрытия обещают сообщить дополнительно. 
5 371
#дороги #благоустройство
3

Комментарии (5)

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Crazy Fox

27 минут назад
В РЖД могут только пакетик чая отпускать по 50 руб. А за переездами следят просто отвратительно. Без колес останешься, в администрацию Липецка жалуешься, а это компетентность чисто РЖД.
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Сантехник

29 минут назад
Класс!!! два воскресенья!
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Андрей

33 минуты назад
А на Минской переезд будут ремонтировать? он еще хуже чем на Тамбовке.
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Витек

43 минуты назад
17 октября тоже воскресенье? Класс. Пойду директору скажу.
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Местный

44 минуты назад
Неужели.
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