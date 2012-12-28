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Происшествия
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сегодня, 10:41
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16-летний подросток пострадал в утреннем ДТП на улице Кривенкова
Столкнулись «Мерседес» и «Лада Веста».
За рулём «Лады» была женщина, «Мерседесом» управлял мужчина.
— По предварительным данным, один из автомобилей не предоставил право преимущественного проезда другому, двигавшемуся по главной дороге, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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