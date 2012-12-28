16-летний подросток пострадал в утреннем ДТП на улице Кривенкова

Столкнулись «Мерседес» и «Лада Веста».

Сегодня утром на улице Кривенкова столкнулись две легковушки: «Мерседес» и «Лада Веста». В ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады».За рулём «Лады» была женщина, «Мерседесом» управлял мужчина.— По предварительным данным, один из автомобилей не предоставил право преимущественного проезда другому, двигавшемуся по главной дороге, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.