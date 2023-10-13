Происшествия
46 минут назад
Подробности трагедии в Стегаловке: 8-летний мальчик запутался в тарзанке
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Ребенок качался во дворе на привязанной к дереву верёвке с перекладиной.
Областное управление СК РФ проводит доследственную проверку обстоятельств гибели 8-летнего школьника из подмосковной Балашихи, гостившего у бабушки в Долгоруковском районе.
«По данным следствия, 12 октября во дворе частного дома в селе Стегаловка обнаружено тело 8-летнего мальчика с признаками асфиксии. Ребенок, находившийся без присмотра взрослых, запутался в веревке с перекладиной (на так называемой тарзанке), висевшей на дереве. Родственники доставили мальчика в больницу, где констатирована его смерть», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Обстоятельства несчастного случая устанавливает Тербунский межрайонный следственный отдел. По результатам проверки будет принято процессуально решение.
«По данным следствия, 12 октября во дворе частного дома в селе Стегаловка обнаружено тело 8-летнего мальчика с признаками асфиксии. Ребенок, находившийся без присмотра взрослых, запутался в веревке с перекладиной (на так называемой тарзанке), висевшей на дереве. Родственники доставили мальчика в больницу, где констатирована его смерть», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Обстоятельства несчастного случая устанавливает Тербунский межрайонный следственный отдел. По результатам проверки будет принято процессуально решение.
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