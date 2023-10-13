Происшествия

46 минут назад

Подробности трагедии в Стегаловке: 8-летний мальчик запутался в тарзанке

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#несчастный случай #дети
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Подробности трагедии в Стегаловке: 8-летний мальчик запутался в тарзанке

Ребенок качался во дворе на привязанной к дереву верёвке с перекладиной.

Областное управление СК РФ проводит доследственную проверку обстоятельств  гибели 8-летнего школьника из подмосковной Балашихи, гостившего у бабушки в Долгоруковском районе.

«По данным следствия, 12 октября во дворе частного дома в селе Стегаловка обнаружено тело 8-летнего мальчика с признаками асфиксии. Ребенок, находившийся без присмотра взрослых, запутался в веревке с перекладиной (на так называемой тарзанке), висевшей на дереве. Родственники доставили мальчика в больницу, где констатирована его смерть», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Обстоятельства несчастного случая устанавливает Тербунский межрайонный следственный отдел. По результатам проверки будет принято процессуально решение.


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#несчастный случай #дети
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Комментарии (1)

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