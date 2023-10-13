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Троих человек, предположительно, подожгли во время застолья

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#пожар #поджог
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Троих человек, предположительно, подожгли во время застолья

Стали известны новые подробности пожара в Задонске, в котором пострадали три человека.

Основной версией возникновения пожара, который произошёл вечером 11 октября в Задонске на улице Свободы, по предварительным данным, стал поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Личность предполагаемого поджигателя частного дома с людьми устанавливается.

— Устанавливаются свидетели, очевидцы и обстоятельства происшествия, а также лица, возможно, причастные к противоправному деянию, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, во время пожара пострадали 59-летняя женщина, 41-летний и 42-летний мужчины. По словам самих пострадавших, когда они выпивали дома, злоумышленник облил помещение бензином и поджог. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь мог распространится на соседний дом, но пожарные его отстояли.

12 октября пострадавших доставили санавиацией в областной ожоговый центр.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у 59-летней женщины — ожоги 11% тела. У неё обожжены ноги, туловище, ягодицы.

41-летний мужчина получил ожоги 8% тела: рук, лица, головы, торса. 

У третьего пострадавшего обожжены 12% тела: нога, руки, туловище.

Все трое находятся в состоянии средней степени тяжести.
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#пожар #поджог
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