Происшествия
сегодня, 12:02
В Долгоруковском районе 8-летнего мальчика насмерть задушили качели
4 1702
Трагедия произошла вчера днём: мальчик умер от удушья.
Telegram-канал «Острожно, Москва» сегодня сообщил, о гибели в Липецкой области второклассника из подмосковной Балашихи. Мальчик гостил у бабушки и задохнулся, запутавшись в самодельных качелях.
По данным GOROD48, трагедия произошла 12 октября в 13:00 в Долгоруковском районе. Погибший ребёнок — 2015 года рождения.
8-летний мальчик катался на самодельных качелях во дворе, веревка обвила ему шею и ребёнок задохнулся. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Следственный комитет проводит проверку.
По данным GOROD48, трагедия произошла 12 октября в 13:00 в Долгоруковском районе. Погибший ребёнок — 2015 года рождения.
8-летний мальчик катался на самодельных качелях во дворе, веревка обвила ему шею и ребёнок задохнулся. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Следственный комитет проводит проверку.
4 1702
Альбина
СК
Как???
***