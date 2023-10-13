В Долгоруковском районе 8-летнего мальчика насмерть задушили качели

Трагедия произошла вчера днём: мальчик умер от удушья.

Telegram-канал «Острожно, Москва» сегодня сообщил, о гибели в Липецкой области второклассника из подмосковной Балашихи. Мальчик гостил у бабушки и задохнулся, запутавшись в самодельных качелях.



По данным GOROD48, трагедия произошла 12 октября в 13:00 в Долгоруковском районе. Погибший ребёнок — 2015 года рождения.



8-летний мальчик катался на самодельных качелях во дворе, веревка обвила ему шею и ребёнок задохнулся. Прибывшие медики констатировали его смерть.



Следственный комитет проводит проверку.