Происшествия

сегодня, 12:02

В Долгоруковском районе 8-летнего мальчика насмерть задушили качели

4 1702
#дети #несчастный случай
3
В Долгоруковском районе 8-летнего мальчика насмерть задушили качели

Трагедия произошла вчера днём: мальчик умер от удушья.

Telegram-канал «Острожно, Москва» сегодня сообщил, о гибели в Липецкой области второклассника из подмосковной Балашихи. Мальчик гостил у бабушки и задохнулся, запутавшись в самодельных качелях.

По данным GOROD48, трагедия произошла 12 октября в 13:00 в Долгоруковском районе. Погибший ребёнок — 2015 года рождения. 

8-летний мальчик катался на самодельных качелях во дворе, веревка обвила ему шею и ребёнок задохнулся. Прибывшие медики констатировали его смерть. 

Следственный комитет проводит проверку.
4 1702
#дети #несчастный случай
3

Комментарии (4)

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Альбина

17 минут назад
СК, сейчас у детей в школах Московской области каникулы
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СК

37 минут назад
А что делал второклассник из Балашихи во время учёбы у бабушки в другой области?
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Как???

40 минут назад
60 лет на свете живу, такого ужаса не слышала даже. Что это за качели???
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***

сегодня, 12:23
Вот и оставляй внучков у бабушек. Наверняка от пирожков не отходила.
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