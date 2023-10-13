Происшествия

42 минуты назад

На улице Правды погиб мужчина

627
#МЧС #пожар
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На улице Правды погиб мужчина
Днем 12 октября на улице Правды в Грязях сгорели четыре надворные постройки. Во время пожара погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Возгорание тушили три расчета.

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Еще один пожар произошел в Грязях на улице Осипенко — здесь также сгорела надворная постройка. 

В Липецке огонь уничтожил гараж на улице Станционной и трансформаторную подстанцию в СНТ «Металлург-3».

Также пожарные четыре раза выезжали тушить горящий мусор и дважды сухую траву.
627
#МЧС #пожар
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