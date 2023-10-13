На улице Правды погиб мужчина

Днем 12 октября на улице Правды в Грязях сгорели четыре надворные постройки. Во время пожара погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Возгорание тушили три расчета.Еще один пожар произошел в Грязях на улице Осипенко — здесь также сгорела надворная постройка.В Липецке огонь уничтожил гараж на улице Станционной и трансформаторную подстанцию в СНТ «Металлург-3».Также пожарные четыре раза выезжали тушить горящий мусор и дважды сухую траву.