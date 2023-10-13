Общество

46 минут назад

Полноценное движение по Сокольскому мосту строители обещают открыть до конца октября

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#Сокольский мост
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Полноценное движение по Сокольскому мосту строители обещают открыть до конца октября

При наступлении отрицательных температур подрядчик закончит другие работы, не мешающие движению транспорта.

По муниципальному контракту компания «Инфинити Групп» должна сдать Сокольский мост к 30 ноября. Подрядчик заверяет, что справится со взятыми на себя обязательствами в срок. Более того, в «Инфинити Групп» сообщили GOROD48, что намерены открыть полноценное движение транспорта по мосту к концу октября.

— На Сокольском мосту ведутся работы по обновлению деформационных швов и устройству барьерного ограждения, монтажу системы безопасности: видеокамер и громкоговорителей. Ремонт идет в штатном режиме как на самом мосту, так и в подмостовой зоне. Работы, для проведения которых требуется определенный температурный режим, мы выполним в соответствии с нормативными требованиями. Компания следит за прогнозом погоды, учитывая эту информацию для грамотного планирования всех процессов, — сообщила GOROD48 пресс-служба «Инфинити Групп».

Цена контракта — чуть больше 212 миллионов рублей. Мост ремонтируют частями. В марте-августе строители закончили работы на одной его половине и перешли на вторую.
232
#Сокольский мост
3

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