Мэрия заплатит за очистку лога на Соколе в месте строительства нового пешеходного моста

Также будет убрана стихийная свалка в микрорайоне «Елецкий».

Управление главного смотрителя Липецка нашло подрядчика на очистку от мусора и поросли лога под аварийным пешеходным мостом в районе дома № 30 по улице Свободный Сокол и ликвидации стихийной свалки в «Елецком». На работу было выделено 4,4 млн рублей, но компания «Промстройсервис» согласилась убрать за эту сумму не 1 063 тонны мусора, как это предполагалось начальной ценой контракта, а 1 667 тонн. Срок выполнения контракта — до 10 ноября.Уборка мусора в районе дома № 30 на улице Свободный Сокол делается под проект строительства нового пешеходного моста, который соединит так называемую Коллективку, два десятка улиц с частной застройкой, с многоэтажным Соколом. Новый свайный мост возведет за свой счет компания депутата Станислава Каменецкого, который желает сделать подарок липчанам — пока же жители этого района вынуждены пользоваться аварийным мостом 40-х годов постройки.— Убрать мусор и вырубить поросль необходимо для проведения изыскательских работ. Без них невозможно составить проектно-сметную документацию на новый мост. Конструкцию моста уже просчитывают в специализированной организации. Надеюсь, что жители Сокола не станут снова забрасывать лог мусором, ведь это помешает как геодезистам, так и строителям нового моста, — сказал GOROD48 депутат Станислав Каменецкий.Новый мост будет на сваях, как и пока еще действующий аварийный. Он будет в тех же размерах, что и существующий. Целиком металлический. По планам депутата, мост соберут в конце весны-начале лета следующего года.