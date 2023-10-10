Общество

51 минуту назад

Мэрия заплатит за очистку лога на Соколе в месте строительства нового пешеходного моста

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#благоустройство #мост
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Мэрия заплатит за очистку лога на Соколе в месте строительства нового пешеходного моста

Также будет убрана стихийная свалка в микрорайоне «Елецкий».

Управление главного смотрителя Липецка нашло подрядчика на очистку от мусора и поросли лога под аварийным пешеходным мостом в районе дома № 30 по улице Свободный Сокол и ликвидации стихийной свалки в «Елецком». На работу было выделено 4,4 млн рублей, но компания «Промстройсервис» согласилась убрать за эту сумму не 1 063 тонны мусора, как это предполагалось начальной ценой контракта, а 1 667 тонн. Срок выполнения контракта — до 10 ноября.

Уборка мусора в районе дома № 30 на улице Свободный Сокол делается под проект строительства нового пешеходного моста, который соединит так называемую Коллективку, два десятка улиц с частной застройкой, с многоэтажным Соколом. Новый свайный мост возведет за свой счет компания депутата Станислава Каменецкого, который желает сделать подарок липчанам — пока же жители этого района вынуждены пользоваться аварийным мостом 40-х годов постройки.

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— Убрать мусор и вырубить поросль необходимо для проведения изыскательских работ. Без них невозможно составить проектно-сметную документацию на новый мост. Конструкцию моста уже просчитывают в специализированной организации. Надеюсь, что жители Сокола не станут снова забрасывать лог мусором, ведь это помешает как геодезистам, так и строителям нового моста, — сказал GOROD48 депутат Станислав Каменецкий.

Новый мост будет на сваях, как и пока еще действующий аварийный. Он будет в тех же размерах, что и существующий. Целиком металлический. По планам депутата, мост соберут в конце весны-начале лета следующего года.
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#благоустройство #мост
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Комментарии (3)

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Поздно

39 минут назад
Никита, город 48 , работы там уже вторую неделю ведутся , они что , задним числом контракты заключают ! ))))))
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Ольга

40 минут назад
Повезло жителям Сокола. а кто бы занялся ремонтом моста на Опытной, также через лог, воле переезда у ЖД вокзала. Там сплошные дыры, все проржавело, того и гляди кто-нибудь провалиться, а рядом к тому же открытый колодец. И никому нет дела
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Никита

44 минуты назад
Как выиграть лот!? все вычистим с пацанами!!!
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