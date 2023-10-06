«Верните автостанцию»: сокольские предприниматели на грани разорения

Владельцы торговых точек, окружающих старую автостанцию «Сокол», обсуждали сегодня своё будущее с городскими чиновниками. После переноса автостанции бизнесмены оказались на грани разорения. Встреча вышла эмоциональной, и не очень конструктивной.

Начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк предложила предпринимателям вариант решения проблемы. Создать на Соколе новую точку притяжения — сельхозярмарку или парковку.Этот вариант предприниматели отвергли. Рынок возле бывшей автостанции и так есть, а парковаться на площади перед ней некому. Пришедшие начали было шуметь, но тут родилось конкретное предложение — сделать так, чтобы на место бывшей автостанции заезжали городские и сельские автобусы.Это предложение обещали записать в протокол встречи, так как у городских чиновников нет полномочий для его реализации. Такое решение может принять предприятие «Липецкие автобусные линии», которое в свою очередь подчиняется управлению дорог и транспорта Липецкой области.При этом заместитель председателя департамента развития территории Вячеслав Погорелов настоятельно рекомендовал предпринимателям обратиться с коллективным письмом в областное управление.Но тут же выяснилось, что ответ на письмо придется ждать месяц — именно столько временем отведено на рассмотрение запросов.— Как нам жить это месяц? Чем платить за коммунальные услуги? Торговля закрывается! Можно нам на это время от мэрии денежную поддержку получить? — спросил один из предпринимателей.—Помоги себе сам! — ехидно ответили ему коллеги из зала.— Мы две трети выручки потеряли! Нам аренду платить нечем! У нас продукты портятся! — возмущалась его соседка.Следом возник, пожалуй, риторический вопрос, а почему эту встречу не организовали до решения о переносе автостанции?И тут кто-то выкрикнул, что решение по заезду автобусов может считаться только временным, основное требование — вернуть автостанцию обратно.— Можно узнать реальную причину переноса автостанции? — спросил предприниматель.— Требование транспортной безопасности и решение антитеррористического комитета. Существуют определенные нормативы оборудования таких станций, например, наличие забора, — ответил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.— Нам нужна старая автостанция! Целый микрорайон оставили без средств существования ради одного человека! — Кричали из зала. — Люди пытаются выживать, а тут хлоп по голове, шляпки только забивают! Почему с нами не обсуждали ничего, а перед фактом поставили? Спасайте себя сами! Замечательно!Вячеслав Погорелов попытался объяснить, что решение по станции не входит в полномочия мэрии, и надо обращаться в правительство области. И тут же натолкнулся на встречный вопрос, а зачем тогда сегодняшнее собрание?—Нам надо к губернатору на прием записываться, если он не решает, то в Москву! — Сделали вывод присутствующие.И тут возникло еще одно предложение. А почему бы не перенести автостанцию в торговый центр «Бытовик», который находится рядом с ее бывшим зданием. Его площади вполне позволяют это сделать.— А владелец ТРЦ что по этому поводу думает? — Спросил Вячеслав Погорелов.— Он только рад будет. Мы его за месяц уболтаем! — ответили предприниматели.Встреча длилась час. Ее результатом стал протокол, в который записали пожелания предпринимателей: остановка межмуниципальных маршрутов рядом со старой автостанцией, а потом и ее перенос в торговый центр «Бытовик». Но будут ли приняты эти решения — ответа пока нет.