Общество

58 минут назад

«Верните автостанцию»: сокольские предприниматели на грани разорения

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#автостанция #предприниматели
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«Верните автостанцию»: сокольские предприниматели на грани разорения

Владельцы торговых точек, окружающих старую автостанцию «Сокол», обсуждали сегодня своё будущее с городскими чиновниками. После переноса автостанции бизнесмены оказались на грани разорения. Встреча вышла эмоциональной, и не очень конструктивной.

Начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк предложила предпринимателям вариант решения проблемы. Создать на Соколе новую точку притяжения — сельхозярмарку или парковку.



Этот вариант предприниматели отвергли. Рынок возле бывшей автостанции и так есть, а парковаться на площади перед ней некому. Пришедшие начали было шуметь, но тут родилось конкретное предложение — сделать так, чтобы на место бывшей автостанции заезжали городские и сельские автобусы.

Это предложение обещали записать в протокол встречи, так как у городских чиновников нет полномочий для его реализации. Такое решение может принять предприятие «Липецкие автобусные линии», которое в свою очередь подчиняется управлению дорог и транспорта Липецкой области.

При этом заместитель председателя департамента развития территории Вячеслав Погорелов настоятельно рекомендовал предпринимателям обратиться с коллективным письмом в областное управление.

Но тут же выяснилось, что ответ на письмо придется ждать месяц — именно столько временем отведено на рассмотрение запросов.

 — Как нам жить это месяц? Чем платить за коммунальные услуги? Торговля закрывается! Можно нам на это время от мэрии денежную поддержку получить? — спросил один из предпринимателей.

—Помоги себе сам! — ехидно ответили ему коллеги из зала.

— Мы две трети выручки потеряли! Нам аренду платить нечем! У нас продукты портятся! — возмущалась его соседка.

Следом возник, пожалуй, риторический вопрос, а почему эту встречу не организовали до решения о переносе автостанции?

И тут кто-то выкрикнул, что решение по заезду автобусов может считаться только временным, основное требование — вернуть автостанцию обратно.

— Можно узнать реальную причину переноса автостанции? — спросил предприниматель.

— Требование транспортной безопасности и решение антитеррористического комитета. Существуют определенные нормативы оборудования таких станций, например, наличие забора, — ответил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

— Нам нужна старая автостанция! Целый микрорайон оставили без средств существования ради одного человека! — Кричали из зала. — Люди пытаются выживать, а тут хлоп по голове, шляпки только забивают! Почему с нами не обсуждали ничего, а перед фактом поставили? Спасайте себя сами! Замечательно!

Вячеслав Погорелов попытался объяснить, что решение по станции не входит в полномочия мэрии, и надо обращаться в правительство области. И тут же натолкнулся на встречный вопрос, а зачем тогда сегодняшнее собрание?

—Нам надо к губернатору на прием записываться, если он не решает, то в Москву! — Сделали вывод присутствующие.

И тут возникло еще одно предложение. А почему бы не перенести автостанцию в торговый центр «Бытовик», который находится рядом с ее бывшим зданием. Его площади вполне позволяют это сделать.

— А владелец ТРЦ что по этому поводу думает? — Спросил Вячеслав Погорелов.

— Он только рад будет. Мы его за месяц уболтаем! — ответили предприниматели.

Встреча длилась час. Ее результатом стал протокол, в который записали пожелания предпринимателей: остановка межмуниципальных маршрутов рядом со старой автостанцией, а потом и ее перенос в торговый центр «Бытовик». Но будут ли приняты эти решения — ответа пока нет.
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#автостанция #предприниматели
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Комментарии (13)

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Липчанин

4 минуты назад
Очнулись ипешники, еще через год бы пришли, ищите новые места , как говорится что бы стоять на месте нужно бежать…..
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Орлёнок

10 минут назад
Им надо было раньше инвестировать в автостанцию. Скинулись бы. А теперь не вписались в рынок. Как будто все другие точки торгуют исключительно около других автостанций.
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Мододцы

15 минут назад
Требуйте, пусть переносят, народ только за
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Маяковский

16 минут назад
Даешь каждому предпринимателю по Автостанции!
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Сосед

16 минут назад
Станция на новом месте отличное решение . Не надо никуда ничего переносить. Причем здесь предприниматели вообще? О пассажирах нужно думать в первую очередь а бизнес пусть сам думает как выйти из сложившейся ситуации.
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Обратному ходу не быть.

16 минут назад
Сами говорят что торговые места арендуют. Бросит эти места и переберайтесь к новой автостанции то есть в ТЦ. А кто хочет там подстроиться пусть место выкупает.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

21 минуту назад
Дикий капитализм, у кого связи тот зарабатывает .
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Молибу

23 минуты назад
Здравствуйте мы представители молибу . Куда обратиться чтобы нам построили автостанцию, место предоставим.
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Гость

28 минут назад
Магазины опустили народу нет совсем
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Швондер

29 минут назад
Предпринимателям надо закрыть ИП, и стойко принять удар. Страна обеспечит пособием.
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