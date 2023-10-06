сегодня, 17:00
В Липецкой области продолжает холодать: днем дожди и до +13
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с Атлантики – погода ожидается неустойчивой, с дождями и порывистым ветром до 15-20 м/сек. Температура воздуха будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 8 октября – 6-7 градусов тепла, что в пределах нормы, 9 октября – 3-4 градуса тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем временами дожди. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем она составит от +9 до +11 градусов.
День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.
Липчанин