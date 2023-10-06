Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области продолжает холодать: днем дожди и до +13

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#погода #
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В Липецкой области продолжает холодать: днем дожди и до +13

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с Атлантики – погода ожидается неустойчивой, с дождями и порывистым ветром до 15-20 м/сек. Температура воздуха будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 8 октября – 6-7 градусов тепла, что в пределах нормы, 9 октября – 3-4 градуса тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем временами дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью будет от 0 до +5 градусов, днем температура составит от +8 до +13 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем временами дожди. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем она составит от +9 до +11 градусов.

День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.
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#погода #
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Комментарии (1)

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Липчанин

сегодня, 17:29
Из за сильного , порывистого ветра уже больше не покатаешься на велосипеде ! Придется стирать куртку !
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