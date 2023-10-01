12 минут назад
«Система заполнится в течение двух-трех часов»
Так диспетчеры ООО «РВК-Липецк» успокаивают горожан, до сих пор не поучивших воду после окончания аварийно-восстановительных работ на кольце Трубного завода.
«Ресурсники предупредили, что в начале запуска после такой аварии вода может быть мутной. Возможны некоторые локальные проблемы. Задачу оперативно реагировать поставила и РВК, и управляющим компаниям».
А локальных проблем полно, судя из комментариев читателей GOROD48.
Ольга: «Терешковой 16, воды нет!!!»
Ксения: «Боевой проезд, 45 нет воды холодной»
Дмитрий: «ВРАНЬЁ!!! Нет воды на Московской 25, пару литров в бачок только натекло!»
Ольга: «Воды нет на Циолковского с четверга. Вы издеваетесь?»
— Система заполнится в течение двух-трех часов, — так диспетчеры ООО «РВК-Липецк» успокаивают горожан, оборвавшим им все телефоны.
В самой компании «РВК-Липецк» говорят, что в отремонтированный участок магистральной сети вода подана. Проблема в том, что после длительного отсутствия воды идущие в дома водопроводы завоздушены, и управляющим компаниям нужно в ручном режиме решать такие проблемы по каждому адресу. Но сегодня — воскресение, выходной. Так что мяч сейчас – на стороне УК. Смогут ли они решить проблемы горожан сегодня (у каждой из них должна быть своя работающая круглосуточно аварийная служба или договорные отношения со сторонними аварийными организациями) или липчанам придется жить без воды до понедельника?
Наталия
игры
Саша