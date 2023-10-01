Происшествия

12 минут назад

«Система заполнится в течение двух-трех часов»

3 161
#коммунальная авария
«Система заполнится в течение двух-трех часов»

Так диспетчеры ООО «РВК-Липецк» успокаивают горожан, до сих пор не поучивших воду после окончания аварийно-восстановительных работ на кольце Трубного завода.

В 9.20 мэр Липецка Евгения Уваркина в своем телеграм-канале сообщила, что аварийно-восстановительные работы на кольце Трубного завода завершены и что «вода в системе с необходимыми параметрами»:

«Ресурсники предупредили, что в начале запуска после такой аварии вода может быть мутной. Возможны некоторые локальные проблемы. Задачу оперативно реагировать поставила и РВК, и управляющим компаниям».

А локальных проблем полно, судя из комментариев читателей GOROD48.

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Ольга: «Терешковой 16, воды нет!!!»

Ксения: «Боевой проезд, 45 нет воды холодной»

Дмитрий: «ВРАНЬЁ!!! Нет воды на Московской 25, пару литров в бачок только натекло!»

Ольга: «Воды нет на Циолковского с четверга. Вы издеваетесь?»

— Система заполнится в течение двух-трех часов, — так диспетчеры ООО «РВК-Липецк» успокаивают горожан, оборвавшим им все телефоны.

В самой компании «РВК-Липецк» говорят, что в отремонтированный участок магистральной сети вода подана. Проблема в том, что после длительного отсутствия воды идущие в дома водопроводы завоздушены, и управляющим компаниям нужно в ручном режиме решать такие проблемы по каждому адресу. Но сегодня — воскресение, выходной. Так что мяч сейчас – на стороне УК. Смогут ли они решить проблемы горожан сегодня (у каждой из них должна быть своя работающая круглосуточно аварийная служба или договорные отношения со сторонними аварийными организациями) или липчанам придется жить без воды до понедельника?
3 161
#коммунальная авария

Комментарии (3)

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Наталия

4 минуты назад
При чем здесь управляющая компания, это не по их вине был порыв, короче ещё неделю будем ждать
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игры

5 минут назад
Вы ещё в футбол захотели поиграть с нами? Какие мячи?! Бездельники! После такой аварии, должны были все выйти сегодня на работу и устранить её полностью.
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Саша

6 минут назад
А при чём здесь выходной? Режим ЧС ввели!
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
60
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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