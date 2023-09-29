Липецкая вечЁрка: без воды, выстрел в магазине и «зомби» на дороге

Сегодня, 29 сентября, энергетики весь день трудились над ликвидацией коммунальной аварии, полицейские рассказали о задержании покупателя, который выстрелил в магазине, и липчанка поделилась записью видеорагистратора, зафиксировавшего на проезжей части Петровского спуска гуляющего гражданина.





GOROD48 связался с руководителем организации, которая, прокладывая самотечный канализационный коллектор.. Как рассказал директор фирмы «Экотерм» Кирилл Филонов,



Мэр Евгения Уваркина подтвердила слова Кирилла Филонова и выразила сожаление, что имеющиеся в распоряжении подрядчика проектные решения не совпали с реальностью. И пообещала наказать виновных.



Сегодня Евгения Уваркина трижды побывала на месте аварии. Ночью и днем рабочие откачивали воду, но она продолжает вытекать из повреждённой трубы. В полузатопленном шурфе они обустраивают армирующий пояс, чтобы не сполз асфальт проезжей части. Затем рабочим предстоит заменить поврежденный кусок водопровода.



После того, как аварийные работы закончатся и потребителям подадут воду, ее снова отключат на несколько часов, развести водопровод и новый коллектор.



Для липчан, оказавшимся без воды, энергетики сначала организовали всего три (!) точки дежурства цистерн. После обеда стало известно, что



В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 рассказали, что прокуратура Правобережного округа проводит проверку по обстоятельств аварии.



— Некомпетентные специалисты, что в проектных организациях, что в строительных, наберут по объявлению, — написал аналитик.



— Деньги за воду берут, а магистральный водопровод диаметром 60 см в документах отсутствует. Сказочники! Если копнуть в этом месте, то можно ничейный канализационный коллектор, газопровод или силовой электрический кабель изыскать, — добавил ё.



— Улица Гагарина от площади Авиаторов без воды, в большинстве домов колонки, нет даже горячей воды, в этом районе много пенсионеров. А воду подвозят на Гагарина 155, а нам как без воды, в ближайших магазинах всю воду скупили пятилитровую, — пожаловалась Галина.



— Стараются и самое главное что скоро устранят проблему! А это главное. Мэра люблю и уважаю что всегда в курсе событий города! — один из немногих позитивных комментариев от читателя, подписавшегося Молодцы!



Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В школах, оказавшихся на территории обезвоженного района,



Полицейские рассказали, что задержали 37-летнего мужчину,



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А на проезжей части Петровского спуска



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— Повезло и девочке и пешеходу. Полтора метра в сторону и один был бы в морге, а вторая сухари сушила. Выпил — сиди дома, а не ищи на пятую точку приключений. А лучше, не пей, — сделала вывод Гостья.



В субботу ожидается прекрасный день. Синоптики прогнозируют в Липецке до +25 градусов.



И полезная информация для водителей. GOROD48 узнал Второй день более 22-х тысяч жителей Липецка испытывают трудности с водой: у кого-то ее нет совсем, у кого-то снижен напор в кранах. В городе произошла крупная коммунальная авария — на Кольце Трубного завода при прокладке коллектора строители повредили водопровод. Авария случилась еще вечером 27 сентября.GOROD48 связался с руководителем организации, которая, прокладывая самотечный канализационный коллектор.. Как рассказал директор фирмы «Экотерм» Кирилл Филонов, столкновение с городским водопроводом оказалось полной неожиданностью , так как эта труба не была отражена в проектной документации..Мэр Евгения Уваркина подтвердила слова Кирилла Филонова и выразила сожаление, что имеющиеся в распоряжении подрядчика проектные решения не совпали с реальностью. И пообещала наказать виновных.Сегодня Евгения Уваркина трижды побывала на месте аварии. Ночью и днем рабочие откачивали воду, но она продолжает вытекать из повреждённой трубы. В полузатопленном шурфе они обустраивают армирующий пояс, чтобы не сполз асфальт проезжей части. Затем рабочим предстоит заменить поврежденный кусок водопровода.После того, как аварийные работы закончатся и потребителям подадут воду, ее снова отключат на несколько часов, развести водопровод и новый коллектор.Для липчан, оказавшимся без воды, энергетики сначала организовали всего три (!) точки дежурства цистерн. После обеда стало известно, что количество водовозок увеличено . Они должны приезжать по адресам: Циолковского, 20, Московская, 9, Пришвина, 1, Гагарина, 135 и 159/2, а также Опытная, 13.В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 рассказали, что прокуратура Правобережного округа проводит проверку по обстоятельств аварии.— Некомпетентные специалисты, что в проектных организациях, что в строительных, наберут по объявлению, — написал— Деньги за воду берут, а магистральный водопровод диаметром 60 см в документах отсутствует. Сказочники! Если копнуть в этом месте, то можно ничейный канализационный коллектор, газопровод или силовой электрический кабель изыскать, — добавил— Улица Гагарина от площади Авиаторов без воды, в большинстве домов колонки, нет даже горячей воды, в этом районе много пенсионеров. А воду подвозят на Гагарина 155, а нам как без воды, в ближайших магазинах всю воду скупили пятилитровую, — пожаловалась— Стараются и самое главное что скоро устранят проблему! А это главное. Мэра люблю и уважаю что всегда в курсе событий города! — один из немногих позитивных комментариев от читателя, подписавшегосяНо не было бы счастья, да несчастье помогло. В школах, оказавшихся на территории обезвоженного района, занятия сегодня сократили до трех уроков. Полицейские рассказали, что задержали 37-летнего мужчину, который выстрелил в магазине . Хулиган пришел в данковский супермаркет еще 26 августа. Он повздорил с работником магазина и выстрелил из травматического пистолета в потолок, но смог сбежать. Его нашли и возбудили уголовное дело по статье «Хулигганство».А на проезжей части Петровского спуска замечен «зомби» . Его зафиксировал видеорегистратор. Женщина-водитель едва успела затормозить.— Повезло и девочке и пешеходу. Полтора метра в сторону и один был бы в морге, а вторая сухари сушила. Выпил — сиди дома, а не ищи на пятую точку приключений. А лучше, не пей, — сделала выводВ субботу ожидается прекрасный день. Синоптики прогнозируют в Липецке до +25 градусов.И полезная информация для водителей. GOROD48 узнал все о платных парковках , которые должны заработать 15 октября.