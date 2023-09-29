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Липецкая вечЁрка: без воды, выстрел в магазине и «зомби» на дороге
Сегодня, 29 сентября, энергетики весь день трудились над ликвидацией коммунальной аварии, полицейские рассказали о задержании покупателя, который выстрелил в магазине, и липчанка поделилась записью видеорагистратора, зафиксировавшего на проезжей части Петровского спуска гуляющего гражданина.
GOROD48 связался с руководителем организации, которая, прокладывая самотечный канализационный коллектор.. Как рассказал директор фирмы «Экотерм» Кирилл Филонов, столкновение с городским водопроводом оказалось полной неожиданностью, так как эта труба не была отражена в проектной документации..
Мэр Евгения Уваркина подтвердила слова Кирилла Филонова и выразила сожаление, что имеющиеся в распоряжении подрядчика проектные решения не совпали с реальностью. И пообещала наказать виновных.
Сегодня Евгения Уваркина трижды побывала на месте аварии. Ночью и днем рабочие откачивали воду, но она продолжает вытекать из повреждённой трубы. В полузатопленном шурфе они обустраивают армирующий пояс, чтобы не сполз асфальт проезжей части. Затем рабочим предстоит заменить поврежденный кусок водопровода.
После того, как аварийные работы закончатся и потребителям подадут воду, ее снова отключат на несколько часов, развести водопровод и новый коллектор.
Для липчан, оказавшимся без воды, энергетики сначала организовали всего три (!) точки дежурства цистерн. После обеда стало известно, что количество водовозок увеличено. Они должны приезжать по адресам: Циолковского, 20, Московская, 9, Пришвина, 1, Гагарина, 135 и 159/2, а также Опытная, 13.
В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 рассказали, что прокуратура Правобережного округа проводит проверку по обстоятельств аварии.
— Некомпетентные специалисты, что в проектных организациях, что в строительных, наберут по объявлению, — написал аналитик.
— Деньги за воду берут, а магистральный водопровод диаметром 60 см в документах отсутствует. Сказочники! Если копнуть в этом месте, то можно ничейный канализационный коллектор, газопровод или силовой электрический кабель изыскать, — добавил ё.
— Улица Гагарина от площади Авиаторов без воды, в большинстве домов колонки, нет даже горячей воды, в этом районе много пенсионеров. А воду подвозят на Гагарина 155, а нам как без воды, в ближайших магазинах всю воду скупили пятилитровую, — пожаловалась Галина.
— Стараются и самое главное что скоро устранят проблему! А это главное. Мэра люблю и уважаю что всегда в курсе событий города! — один из немногих позитивных комментариев от читателя, подписавшегося Молодцы!
Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В школах, оказавшихся на территории обезвоженного района, занятия сегодня сократили до трех уроков.
Полицейские рассказали, что задержали 37-летнего мужчину, который выстрелил в магазине. Хулиган пришел в данковский супермаркет еще 26 августа. Он повздорил с работником магазина и выстрелил из травматического пистолета в потолок, но смог сбежать. Его нашли и возбудили уголовное дело по статье «Хулигганство».
А на проезжей части Петровского спуска замечен «зомби». Его зафиксировал видеорегистратор. Женщина-водитель едва успела затормозить.
— Повезло и девочке и пешеходу. Полтора метра в сторону и один был бы в морге, а вторая сухари сушила. Выпил — сиди дома, а не ищи на пятую точку приключений. А лучше, не пей, — сделала вывод Гостья.
В субботу ожидается прекрасный день. Синоптики прогнозируют в Липецке до +25 градусов.
И полезная информация для водителей. GOROD48 узнал все о платных парковках, которые должны заработать 15 октября.