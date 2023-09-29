Общество

сегодня, 09:27

Авария на кольце Трубного: в обезвоженых школах учебный день сокращен до трех уроков

19 1804
#коммунальная авария
4
Авария на кольце Трубного: в обезвоженых школах учебный день сокращен до трех уроков

Из-за коммунальной аварии на кольце Трубного завода без воды остались две школы: №№14 и 48, два детских сада: №№25 и 4, и детские группы в школах №№48 и 51.

По словам председателя городского департамента образования Светланы Бедровой, учебный день в школах сокращен до трех уроков, затем детей распустят по домам.

Отсутствие воды привело к изменению школьных меню. Каши и чай для завтраков в столовых заменили бутербродами и молочными продуктами. В детских садах запасов воды хватило на приготовление завтраков и обедов, днем в садики подвезут бутилированную воду, которая пойдет на приготовление ужинов. 

Накануне на кольце Трубного завода строители при прокладке канализационного коллектора повредили магистральный водопровод, без воды остались несколько районов города.
19 1804
#коммунальная авария
4

Комментарии (19)

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Томара Фёдоровна

28 минут назад
Здесь явно не обойтись без СК России
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пользователь

40 минут назад
21 век на дворе.где вода.в фонтаны подсоединитесь.
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Кофий

48 минут назад
до 10 часов пили!? Ах да, у них же там воды поло в яме!
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Вот смехота!

50 минут назад
Там такие строители с трудом понимают русский язык! Смотрите чтоб они вам канализацию в водопровод не врезались!
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Липецкие басни

54 минуты назад
Через камеру видеонаблюдения видно, что начался трудовой подвиг, уже воду из ямы откачивают! Наверное свой кофий уже попили, а до этого все были вяленькие!
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Житель

55 минут назад
Летела лопата через болота - какая зарплата, такая и работа!
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Злой чиновник

сегодня, 10:48
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!
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Гость.

сегодня, 10:47
Камеры тоже отключили чтоб жители не видели бардака или перекуров который там? Как обычно 2 работают 5-10 над котлована стоят и подсказывают как держать ключ или где копать надо.
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Житель района

сегодня, 10:38
Бурной деятельности не видно. Без воды сидим уже больше суток. В РВК говорят, что возможно к вечеру отремонтируют. Вот когда должен подключаться МЭР и администрация города. Только что-то никого не видно и не слышно.
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адекватный житель

сегодня, 10:37
какие 3 района аллё! 22 не хотите. пишите верно. непонятно что ночью делали, ща по прежнему копают, даже основные работы не начались. тут и к 6 вечера не дадат уже очевидно.
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