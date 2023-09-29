Авария на кольце Трубного: в обезвоженых школах учебный день сокращен до трех уроков

Из-за коммунальной аварии на кольце Трубного завода без воды остались две школы: №№14 и 48, два детских сада: №№25 и 4, и детские группы в школах №№48 и 51.







Отсутствие воды привело к изменению школьных меню. Каши и чай для завтраков в столовых заменили бутербродами и молочными продуктами. В детских садах запасов воды хватило на приготовление завтраков и обедов, днем в садики подвезут бутилированную воду, которая пойдет на приготовление ужинов.



Накануне на кольце Трубного завода строители при прокладке канализационного коллектора повредили магистральный водопровод, без воды

По словам председателя городского департамента образования Светланы Бедровой, учебный день в школах сокращен до трех уроков, затем детей распустят по домам.Отсутствие воды привело к изменению школьных меню. Каши и чай для завтраков в столовых заменили бутербродами и молочными продуктами. В детских садах запасов воды хватило на приготовление завтраков и обедов, днем в садики подвезут бутилированную воду, которая пойдет на приготовление ужинов.Накануне на кольце Трубного завода строители при прокладке канализационного коллектора повредили магистральный водопровод, без воды остались несколько районов города