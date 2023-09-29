Происшествия
сегодня, 15:39
Евгения Уваркина: «Потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям»
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По состоянию на 15:00 рабочие еще не откопали место повреждения трубы на кольце Трубного завода.
Глава Липецка Евгения Уваркина сегодня уже трижды побывала на кольце Трубного завода, где еще позавчера вечером бур компании «Экотерм» проткнул магистральный водопровод. Утром мэра заверили, что уже к вечеру более чем 22 тысяч жителей города получат воду, но после обеда оказалось, что рабочие еще не докопались до поврежденного участка трубы из-за постоянно натекающей в раскопанную яму воды.
— Сколько мы выкачали воды ассенизаторскими машинами? Мы уже сбились со счета! А ведь еще мы выкачивали воду помпой просто на дорогу! — говорят рабочие.
Между тем на месте раскопки подрядчик варит из труб так называемый армированный пояс, чтобы укрепить место раскопки, и избежать оползня полотна автомобильной дороги. Ковшом экскаватора строители вдавливают в грунт по периметру раскопки длинные доски, возводя таким образом опалубку под бетонирование участка, где пересеклись по недоразумению или же по халатности заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка» две трубы — существующая водопроводная и новая, канализационного коллектора, который «Экотерм» тянет с улицы Циолковского к Опытной станции.
— Виной всему — действия проектной организации. Но мы потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям, — сказала GOROD48 мэр.
Евгении Уваркиной пообещали пообещали докопаться до поврежденного участка водопровода к 16:00 Потом трубу нужно будет обкопать. «Вскрытие покажет, что нужно сделать», — говорит мэр.
Так что трубу на месте ЧП залатают в лучшем случае уже в сумерки. Если все, как говорится, срастется, водопровод начнут заполнять водой. В самом лучшем случае потребители получат ее в 22 часа.
— Чтобы не оставить горожан без воды, мы прибавим к трем цистернам компании «РВК-Липецк» еще три-четыре, которые арендуем у соседних муниципалитетов. В какие районы города они будут подвозить воду, сообщим на нашем сайте и через СМИ, — сказала Евгения Уваркина.
Как только потребители получат воду, наступит второй этап аварийно-восстановительных работ. Компании «Экотерм» и «РВК-Липецк» предстоит обустроить еще один армирующий пояс, чтобы укрепить грунт на месте раскопки. Параллельно будет изготовлен обходной участок водопроводной трубы, который обогнет самотечный канализационный коллектор сверху или снизу.
— На следующей неделе, как только эти виды работ будут выполнены, мы отключим воду потребителям на 3-4 часа и завершим аварийно-восстановительные работы. Потом сделаем обратную отсыпку, восстановим дорогу и благоустройство, — заявила мэр.
P.S. Компания «РВК-Липецк» подвозит цистернами воду по трем адресам: на улицу Циолковского, 20, Московская, 9, Пришвина, 1. Новыми точками подвоза воды станут Гагарина, 135 и 159/2; Опытная, 13.
— Сколько мы выкачали воды ассенизаторскими машинами? Мы уже сбились со счета! А ведь еще мы выкачивали воду помпой просто на дорогу! — говорят рабочие.
Между тем на месте раскопки подрядчик варит из труб так называемый армированный пояс, чтобы укрепить место раскопки, и избежать оползня полотна автомобильной дороги. Ковшом экскаватора строители вдавливают в грунт по периметру раскопки длинные доски, возводя таким образом опалубку под бетонирование участка, где пересеклись по недоразумению или же по халатности заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка» две трубы — существующая водопроводная и новая, канализационного коллектора, который «Экотерм» тянет с улицы Циолковского к Опытной станции.
— Виной всему — действия проектной организации. Но мы потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям, — сказала GOROD48 мэр.
Евгении Уваркиной пообещали пообещали докопаться до поврежденного участка водопровода к 16:00 Потом трубу нужно будет обкопать. «Вскрытие покажет, что нужно сделать», — говорит мэр.
Так что трубу на месте ЧП залатают в лучшем случае уже в сумерки. Если все, как говорится, срастется, водопровод начнут заполнять водой. В самом лучшем случае потребители получат ее в 22 часа.
— Чтобы не оставить горожан без воды, мы прибавим к трем цистернам компании «РВК-Липецк» еще три-четыре, которые арендуем у соседних муниципалитетов. В какие районы города они будут подвозить воду, сообщим на нашем сайте и через СМИ, — сказала Евгения Уваркина.
Как только потребители получат воду, наступит второй этап аварийно-восстановительных работ. Компании «Экотерм» и «РВК-Липецк» предстоит обустроить еще один армирующий пояс, чтобы укрепить грунт на месте раскопки. Параллельно будет изготовлен обходной участок водопроводной трубы, который обогнет самотечный канализационный коллектор сверху или снизу.
— На следующей неделе, как только эти виды работ будут выполнены, мы отключим воду потребителям на 3-4 часа и завершим аварийно-восстановительные работы. Потом сделаем обратную отсыпку, восстановим дорогу и благоустройство, — заявила мэр.
P.S. Компания «РВК-Липецк» подвозит цистернами воду по трем адресам: на улицу Циолковского, 20, Московская, 9, Пришвина, 1. Новыми точками подвоза воды станут Гагарина, 135 и 159/2; Опытная, 13.
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Комментарии (15)
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