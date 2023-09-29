Происшествия

сегодня, 15:39

Евгения Уваркина: «Потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям»

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#авария на сетях
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По состоянию на 15:00 рабочие еще не откопали место повреждения трубы на кольце Трубного завода.

Глава Липецка Евгения Уваркина сегодня уже трижды побывала на кольце Трубного завода, где еще позавчера вечером бур компании «Экотерм» проткнул магистральный водопровод. Утром мэра заверили, что уже к вечеру более чем 22 тысяч жителей города получат воду, но после обеда оказалось, что рабочие еще не докопались до поврежденного участка трубы из-за постоянно натекающей в раскопанную яму воды.

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— Сколько мы выкачали воды ассенизаторскими машинами? Мы уже сбились со счета! А ведь еще мы выкачивали воду помпой просто на дорогу! — говорят рабочие.

Между тем на месте раскопки подрядчик варит из труб так называемый армированный пояс, чтобы укрепить место раскопки, и избежать оползня полотна автомобильной дороги. Ковшом экскаватора строители вдавливают в грунт по периметру раскопки длинные доски, возводя таким образом опалубку под бетонирование участка, где пересеклись по недоразумению или же по халатности заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка» две трубы — существующая водопроводная и новая, канализационного коллектора, который «Экотерм» тянет с улицы Циолковского к Опытной станции.

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Виной всему — действия проектной организации. Но мы потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям, — сказала GOROD48 мэр.

Евгении Уваркиной пообещали пообещали докопаться до поврежденного участка водопровода к 16:00 Потом трубу нужно будет обкопать. «Вскрытие покажет, что нужно сделать», — говорит мэр.

Так что трубу на месте ЧП залатают в лучшем случае уже в сумерки. Если все, как говорится, срастется, водопровод начнут заполнять водой. В самом лучшем случае потребители получат ее в 22 часа.

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— Чтобы не оставить горожан без воды, мы прибавим к трем цистернам компании «РВК-Липецк» еще три-четыре, которые арендуем у соседних муниципалитетов. В какие районы города они будут подвозить воду, сообщим на нашем сайте и через СМИ, — сказала Евгения Уваркина.

Как только потребители получат воду, наступит второй этап аварийно-восстановительных работ. Компании «Экотерм» и «РВК-Липецк» предстоит обустроить еще один армирующий пояс, чтобы укрепить грунт на месте раскопки. Параллельно будет изготовлен обходной участок водопроводной трубы, который обогнет самотечный канализационный коллектор сверху или снизу.

— На следующей неделе, как только эти виды работ будут выполнены, мы отключим воду потребителям на 3-4 часа и завершим аварийно-восстановительные работы. Потом сделаем обратную отсыпку, восстановим дорогу и благоустройство, — заявила мэр.

P.S. Компания «РВК-Липецк» подвозит цистернами воду по трем адресам: на улицу Циолковского, 20, Московская, 9, Пришвина, 1. Новыми точками подвоза воды станут Гагарина, 135 и 159/2; Опытная, 13.

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#авария на сетях
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Комментарии (15)

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Катенька

1 минуту назад
Перекройте дорогу и дайте людям нормально работать! Без воды два дня!
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Халатность и авось.

3 минуты назад
Здесь можно было бы сориентироваться по следующим обстоятельствам. Любое кольцо это сложное сооружение по коммуникациям. И провести тщательное изучение его даже без документации . Так как с обеих сторон расположены люки и они там не просто так стоят. Вскрыть пору и посмотреть куда направлены трубы, так же и на другой стороне кольца.
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Кикимора

4 минуты назад
в каждый двор по биотуалету! в Каждую квартиру, по 1 бутылю (25л) воды! В каждый район по 2-3 полевых кухонь с вкусной едой! И вот тогда мы будем знать, что о нас позаботились!
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Наталия

9 минут назад
Когда будет вода, дайте воду?
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Гость

11 минут назад
Вот это 21 век,кино в космосе сняли,а пол города,вторые сутки без воды,вот это сюжет для новостей,а руководство,задним числом,потом,будет наказывать,можно подумать,это они стоят по пояс в воде
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Липецкие басни

12 минут назад
Сколько поливалок раньше было, не нужны они стали управленцам и во всём так!
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Знаю все

18 минут назад
Воды нет, но вы держитесь!
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ворчиха

23 минуты назад
на кадре 3 рабочих, а сколько начальников пиджаках и юбках...Всё, работяг не осталось? Все в менеджеры ушли? Не удивительно что только трое рабочих и столько времени делают. Дай Бог чтобы к понедельнику дали. Три рабочих это и есть все силы!?
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5

27 минут назад
То что произошло это наглядный пример подбора персонала. Сейчас главным кретерием для приёма на работу в любую организацию, является не наличие диплома и опыта по специальности, а "умение общаться в коллективе, корпаративность, приятная внешность, возраст". 20-30 лет это жертвы ЕГЭ, тестовое мышление, то есть и проектная документация тестовая: попадёт, не попадёт. А тут прям в "десяточку".
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Бон Жови

29 минут назад
Евгения, накажите их, да построже!
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