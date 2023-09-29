Происшествия

сегодня, 12:31

Строители утверждают: поврежденный водопровод не был обозначен в документах

31 3402
#авария на сетях
4
Строители утверждают: поврежденный водопровод не был обозначен в документах

Директор компании ООО «Экотерм» Кирилл Филонов заявил GOROD48, что магистральный трубопровод «РВК» в зоне проведения работ стал для компании неожиданностью.

Как так вышло, что прокладывающая через проколы под дорогами самотечный канализационный коллектор компания «Экотерм» повредила магистральный водопровод? Этот вопрос GOROD48 задал директору ООО «Экотерм» Кириллу Филонову.

— Мы совершенно неожиданно наткнулись на этот водопровод под дорогой на перекрестке улиц Гагарина и Циолковского: он не был отражен в проектной документации и в изысканиях. На полученных нами от заказчика схемах водопровод был не указан. Мы работали на отметке минус 4 метра в заданном нам коридоре и там вдруг оказался этот трубопровод! — сказал Кирилл Филонов.

Директор ООО «Экотерм» также заявил о том, что магистральный водопровод в месте его пересечения с канализационным коллектором и коллектором ливневой канализации в любом случае нужно выносить в сторону.

Слова директора ООО «Экотерм» GOROD48 подтвердила и глава Липецка Евгения Уваркина. Она выразила сожаление, что имеющиеся в распоряжении подрядчика проектные решения не совпали с реальностью.

Кстати, на несоответствие карт, схем и чертежей подземных инженерных коммуникаций реальному положению дел в местах проведения строительных работ жаловался еще мэр Михаил Гулевский. Еще в 2014 году он заявил GOROD48, что из-за ошибок проектировщиков затягиваются сроки сдачи в эксплуатацию важных объектов городской инфраструктуры. Тогда мэр спустил всех собак на МКУ «Управление капитального строительства Липецка». Настала, мол, пора качественно подходить к составлению проектно-сметной документации! Прошло время, а строители все так же жалуются на косяки проектировщиков. И, кстати, компания «Экотерм», работая как раз по проекту городского управления строительства, и наткнулась на не указанный в зоне проведения своих работ 600-миллиметровый водопровод.
31 3402
#авария на сетях
4

Комментарии (31)

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Марина

10 минут назад
Житель опытной, какое 29? У нас на нефтебазе нет воды примерно с 15.00 28.09. Т.е. еже сутки без воды.
ответить

Липа

58 минут назад
Доходят до абсурда ваши отмазки про планы и их не знания
ответить

Не впервые

сегодня, 15:32
Очередной бардак в городском хозяйстве.
ответить

Игорь Михайлович

сегодня, 15:20
Уважаемые строители, помимо чертежей при производстве земляных работ приглашаются на место плановых раскопок газовики, водоканал, сети связи, Россети . Квадра и др, а потом медленно послойно копать, а если ГНБ , то и пробные шурфы нужно делать . Разгильдяйство и бесконтрольность!
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Житель опытной

сегодня, 15:14
Ладно короче накасячили, ехал сейчас и уваркина даже там, вода то когда будет, вы там месяц будете теперь решать что-ли , воды нет с двух часов ночи 29.09.
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аналитик

сегодня, 14:50
Некомпетентные специалисты.что в проектных организациях . что в строительных . наберут по объявлению
ответить

Вывод.

сегодня, 14:47
Не кто не виноват.
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Лиза

сегодня, 14:37
Сюрприз...
ответить

Коллега.

сегодня, 14:34
Блин, Если вы в этой теме, то должны знать, что сейчас происходит тоже самое. И во всех ресурсоснабжающих организациях.
ответить

Это вам фишка

сегодня, 14:27
от мульки,которая ураганила в 2000 -е.
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