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Строители утверждают: поврежденный водопровод не был обозначен в документах
Директор компании ООО «Экотерм» Кирилл Филонов заявил GOROD48, что магистральный трубопровод «РВК» в зоне проведения работ стал для компании неожиданностью.
— Мы совершенно неожиданно наткнулись на этот водопровод под дорогой на перекрестке улиц Гагарина и Циолковского: он не был отражен в проектной документации и в изысканиях. На полученных нами от заказчика схемах водопровод был не указан. Мы работали на отметке минус 4 метра в заданном нам коридоре и там вдруг оказался этот трубопровод! — сказал Кирилл Филонов.
Директор ООО «Экотерм» также заявил о том, что магистральный водопровод в месте его пересечения с канализационным коллектором и коллектором ливневой канализации в любом случае нужно выносить в сторону.
Слова директора ООО «Экотерм» GOROD48 подтвердила и глава Липецка Евгения Уваркина. Она выразила сожаление, что имеющиеся в распоряжении подрядчика проектные решения не совпали с реальностью.
Кстати, на несоответствие карт, схем и чертежей подземных инженерных коммуникаций реальному положению дел в местах проведения строительных работ жаловался еще мэр Михаил Гулевский. Еще в 2014 году он заявил GOROD48, что из-за ошибок проектировщиков затягиваются сроки сдачи в эксплуатацию важных объектов городской инфраструктуры. Тогда мэр спустил всех собак на МКУ «Управление капитального строительства Липецка». Настала, мол, пора качественно подходить к составлению проектно-сметной документации! Прошло время, а строители все так же жалуются на косяки проектировщиков. И, кстати, компания «Экотерм», работая как раз по проекту городского управления строительства, и наткнулась на не указанный в зоне проведения своих работ 600-миллиметровый водопровод.
Марина
Липа
Не впервые
Игорь Михайлович
Житель опытной
аналитик
Вывод.
Лиза
Коллега.
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