Происшествия

сегодня, 09:05

Полицейские задержали жителя Липецка за выстрел в магазине

5 2312
#хулиганство
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Полицейские задержали жителя Липецка за выстрел в магазине

37-летнего мужчину обвиняют в хулиганстве.

Сотрудники данковской полиции задержали 37-летнего жителя Липецка, который в конце августа выстрелил из пистолета в магазине.

Как установили полицейские, 26 августа липчанин находился в Данкове и зашел в один из местных супермаркетов. Его поведение показалось работнику магазина подозрительным. 

«В ходе разговора между мужчинами возник конфликт. Гражданин начал вести себя неадекватно, размахивал пакетом с продуктами, достал предмет, похожий на пистолет, и произвел из него выстрел в воздух. Сотрудник магазина сумел остановить агрессивного покупателя, однако ему удалось уйти», — сообщает подробности дела пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». 

5 2312
#хулиганство
1

Комментарии (5)

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Александр Горелов

34 минуты назад
Всё как на Западе. Демократия прёт по полной.
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Думаю

56 минут назад
гость, Какие продавцы ,такие и покупатели.
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апач

сегодня, 10:32
А что, все предметы похожие на пистолет стреляют?
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Липецкие басни

сегодня, 10:13
Два неадеквата, продавцы не имеют права хватать покупателей за одежду, а покупатели не имеют права стрелять из пистолетов в магазинах! Надо предупреждающие таблички вешать, что стрельба из пистолетов запрещена!
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гость

сегодня, 09:53
Работникам торговли давно пора льготы за вредность установить и досрочный выход на пенсию. Почему профсоюз бездействует? Хамство покупателей за гранью...
ответить
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