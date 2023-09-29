Полицейские задержали жителя Липецка за выстрел в магазине

37-летнего мужчину обвиняют в хулиганстве.





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Сотрудники данковской полиции задержали 37-летнего жителя Липецка, который в конце августа выстрелил из пистолета в магазине.



Как установили полицейские, 26 августа липчанин находился в Данкове и зашел в один из местных супермаркетов. Его поведение показалось работнику магазина подозрительным.



«В ходе разговора между мужчинами возник конфликт. Гражданин начал вести себя неадекватно, размахивал пакетом с продуктами, достал предмет, похожий на пистолет, и произвел из него выстрел в воздух. Сотрудник магазина сумел остановить агрессивного покупателя, однако ему удалось уйти», — сообщает подробности дела пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».



