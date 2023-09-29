Общество

сегодня, 14:08

По Петровскому спуску гулял пешеход-камикадзе

10 2186
#ПДД #нарушение #пешеход
4

Опасное поведение мужчины записал видеорегистратор.

Липчанка поделилась с редакцией GOROD48 записью с автомобильного видеорегистратора, сделанной рано утром 28 сентября.

На ролике запечатлено, как в кромешной тьме (на часах было в 06:14) по Петровскому спуску прямо посередине полосы  по дороге идёт, судя по всему, изрядно пьяный пешеход.

Перед машиной он практически «вырастает из-под земли»: женщина-водитель едва успевает среагировать, рискующий своей жизнью пешеход только чудом не пострадал.
10 2186
#ПДД #нарушение #пешеход
4

Комментарии (10)

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Бон Жови

33 минуты назад
Ну не может быть так темно 28 сентября, в 06.14.
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Гость

сегодня, 15:43
Пукнуть нельзя нигде. Заснимут и выложат.
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А шо

сегодня, 15:35
У Вас там света ныма?
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Гостья

сегодня, 15:09
Пешеходу.))))
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Гостья

сегодня, 15:02
Повезло и девочке и переходу. Полтора метра в сторону и один был бы в морге а вторая сухари сушила. Выпил - сиди дома, а не ищи на пятую точку приключений. А, лучше, не пей.
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Освещение захотели!

сегодня, 14:54
Тут на марафоны, велогонки и прочие мероприятия с перекрытием города деньги нужны! А им освещение подавай!
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Анатолий

сегодня, 14:46
Ну и что это за освещение? Ужасно экономить на людях
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аналитик

сегодня, 14:44
В 6 -15 уже светло !!!!
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Ольга

сегодня, 14:42
С "Трибуны" наверное возвращался
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Павел

сегодня, 14:22
Наглядное видео для всех, насколько плохо видно пешеходов в тёмное время суток
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