По Петровскому спуску гулял пешеход-камикадзе

Опасное поведение мужчины записал видеорегистратор.

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Липчанка поделилась с редакцией GOROD48 записью с автомобильного видеорегистратора, сделанной рано утром 28 сентября.



На ролике запечатлено, как в кромешной тьме (на часах было в 06:14) по Петровскому спуску прямо посередине полосы по дороге идёт, судя по всему, изрядно пьяный пешеход.



Перед машиной он практически «вырастает из-под земли»: женщина-водитель едва успевает среагировать, рискующий своей жизнью пешеход только чудом не пострадал.