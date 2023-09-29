Общество
сегодня, 14:08
По Петровскому спуску гулял пешеход-камикадзе
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Опасное поведение мужчины записал видеорегистратор.
Липчанка поделилась с редакцией GOROD48 записью с автомобильного видеорегистратора, сделанной рано утром 28 сентября.
На ролике запечатлено, как в кромешной тьме (на часах было в 06:14) по Петровскому спуску прямо посередине полосы по дороге идёт, судя по всему, изрядно пьяный пешеход.
Перед машиной он практически «вырастает из-под земли»: женщина-водитель едва успевает среагировать, рискующий своей жизнью пешеход только чудом не пострадал.
На ролике запечатлено, как в кромешной тьме (на часах было в 06:14) по Петровскому спуску прямо посередине полосы по дороге идёт, судя по всему, изрядно пьяный пешеход.
Перед машиной он практически «вырастает из-под земли»: женщина-водитель едва успевает среагировать, рискующий своей жизнью пешеход только чудом не пострадал.
10 2186
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