Подробности ДТП на Елецком: пострадавшему 11 лет, он доставлен областную детскую больницу

Мнения вокруг причин резонансного ДТП в Сети разделились - виноват мчавшийся сломя голову школьники или женщина за рулём?

Пострадавший во вчерашней аварии напротив дома №3 на Елецком шоссе школьник жив и в настоящий момент находится в детской областной больнице.

В комментариях в социальных сетях пишут, что у подростка множественные ушибы и сломана рука. После ДТП пострадавший находился в шоковом состоянии – настолько, что не смог сразу вспомнить номер телефона родителей и пин-код от своего мобильного.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пострадавшему 11 лет. За рулём «Шевроле-Лачетти» находилась 31-летняя женщина.

- По предварительным данным, ребёнок внезапно выскочил из-за припаркованных машин и водитель не успела затормозить, - заявили в пресс-службе, - Точную оценку причин и обстоятельств аварии дадут позже.

Сейчас в Сети разгорается дискуссия: нужна ли на этом участке автодороги искусственная неровность или нет. Местные жители жалуются, что авто гоняют мимо домов с гораздо большей скоростью, чем разрешена при движении внутри жилых массивов – 20 км/час.

Отметим, что в Липецке лежачих полицейских устанавливают, как правило, в тех местах, где уже произошла авария. Так, дорога по скверу Эдуарда Белана долго была прямой и ровной, как стрела. Лишь после того, как в 2014 году под колёса лихача попала 8-летня Рита Попова власти вняли настойчивым просьбам граждан установить на переходах неровности. Школьница заплатила за них ценой собственной жизни.