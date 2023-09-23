Происшествия

42 минуты назад

Подробности ДТП на Елецком: пострадавшему 11 лет, он доставлен областную детскую больницу

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#ДТП #несовершеннолетний #наезд на пешехода
Подробности ДТП на Елецком: пострадавшему 11 лет, он доставлен областную детскую больницу

Мнения вокруг причин резонансного ДТП в Сети разделились - виноват мчавшийся сломя голову школьники или женщина за рулём?

Пострадавший во вчерашней аварии напротив дома №3 на Елецком шоссе школьник жив и в настоящий момент находится в детской областной больнице.

В комментариях в социальных сетях пишут, что у подростка множественные ушибы и сломана рука. После ДТП пострадавший находился в шоковом состоянии – настолько, что не смог сразу вспомнить номер телефона родителей и пин-код от своего мобильного.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пострадавшему 11 лет. За рулём «Шевроле-Лачетти» находилась 31-летняя женщина.

- По предварительным данным, ребёнок внезапно выскочил из-за припаркованных машин и водитель не успела затормозить, - заявили в пресс-службе, - Точную оценку причин и обстоятельств аварии дадут позже.

Сейчас в Сети разгорается дискуссия: нужна ли на этом участке автодороги искусственная неровность или нет. Местные жители жалуются, что авто гоняют мимо домов с гораздо большей скоростью, чем разрешена при движении внутри жилых массивов – 20 км/час.

Отметим, что в Липецке лежачих полицейских устанавливают, как правило, в тех местах, где уже произошла авария. Так, дорога по скверу Эдуарда Белана долго была прямой и ровной, как стрела. Лишь после того, как в 2014 году под колёса лихача попала 8-летня Рита Попова власти вняли настойчивым просьбам граждан установить на переходах неровности. Школьница заплатила за них ценой собственной жизни.

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#ДТП #несовершеннолетний #наезд на пешехода

Комментарии (1)

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Мнение

28 минут назад
Какой лежачий? Там знаки то не могут правильно повесить! На дорогах сплошной бардак! Больше всего поражает светофор на педунивере где поворот на ленина уже больше года висит непойми что и никому нет дела
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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