Происшествия

20 минут назад

В микрорайоне Елецком ребёнок выбежал прямо под колёса автомобиля. Видео 18+

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#ДТП #несовершеннолетний #наезд на пешехода
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Несовершеннолетнего аж подбросило над автомобилем.

Камеры уличного наблюдения запечатлели трагедию, которая произошла вчера в микрорайоне «Елецком».

Напротив дома №3 на Елецком шоссе под колёса мчавшегося автомобиля попал подросток.

Камера выхватывает школьника, который решил перебежать через проезжую часть на другую сторону улицы. Видимо за кустами юноша не заметил машину, а когда побежал было уже поздно: авто снесло пострадавшего буквально на полном ходу. Жертву аж подбросило на уровень крыши машины.

1 231
#ДТП #несовершеннолетний #наезд на пешехода
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Комментарии (1)

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липчанин

6 минут назад
Из за таких вот пешеходов страдают нормальные водители ! Скажу как есть -мне искренне жаль этого водителя !
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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