20 минут назад
В микрорайоне Елецком ребёнок выбежал прямо под колёса автомобиля. Видео 18+
Несовершеннолетнего аж подбросило над автомобилем.
Камеры уличного наблюдения запечатлели трагедию, которая произошла вчера в микрорайоне «Елецком».
Напротив дома №3 на Елецком шоссе под колёса мчавшегося автомобиля попал подросток.
Камера выхватывает школьника, который решил перебежать через проезжую часть на другую сторону улицы. Видимо за кустами юноша не заметил машину, а когда побежал было уже поздно: авто снесло пострадавшего буквально на полном ходу. Жертву аж подбросило на уровень крыши машины.
липчанин