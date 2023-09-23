В микрорайоне Елецком ребёнок выбежал прямо под колёса автомобиля. Видео 18+

Несовершеннолетнего аж подбросило над автомобилем.

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Камеры уличного наблюдения запечатлели трагедию, которая произошла вчера в микрорайоне «Елецком».

Напротив дома №3 на Елецком шоссе под колёса мчавшегося автомобиля попал подросток.

Камера выхватывает школьника, который решил перебежать через проезжую часть на другую сторону улицы. Видимо за кустами юноша не заметил машину, а когда побежал было уже поздно: авто снесло пострадавшего буквально на полном ходу. Жертву аж подбросило на уровень крыши машины.