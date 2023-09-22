Происшествия
сегодня, 11:29
На тамбовской трассе погиб дорожный рабочий
А на территории Новолипецкого комбината погиб стропальщик подрядной организации.
Государственная инспекция труда в Липецкой области приступило к расследованию сразу двух смертельных несчастных случаев на производстве, случившихся на прошлой неделе.
В первом из них погиб стропальщик. ЧП случилось на территории Новолипецкого комбината. Рабочий трудился в подрядной организации и пострадал при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
Во втором ЧП смертельные травмы получил дорожный рабочий, стоявший у служебной машины, перегораживавшей проезд по ремонтируемой части моста в районе Сокола на трассе Р-119 «Орел-Тамбов». Автомобиль подрядной организации по неосторожности таранил водитель машины, пытавшийся пролезть на открытую для движения часть моста. От удара спецтранспорт опрокинулся на дорожного рабочего и задавил его.
На этой неделе на производстве умерли еще два человека, но их смерть была вызвана естественными причинами. Так, прямо в комнате приема пищи скончался охранник елецкой «Медико-производственной компании», а в Липецке умер водитель компании «Лимак».
В первом из них погиб стропальщик. ЧП случилось на территории Новолипецкого комбината. Рабочий трудился в подрядной организации и пострадал при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
Во втором ЧП смертельные травмы получил дорожный рабочий, стоявший у служебной машины, перегораживавшей проезд по ремонтируемой части моста в районе Сокола на трассе Р-119 «Орел-Тамбов». Автомобиль подрядной организации по неосторожности таранил водитель машины, пытавшийся пролезть на открытую для движения часть моста. От удара спецтранспорт опрокинулся на дорожного рабочего и задавил его.
На этой неделе на производстве умерли еще два человека, но их смерть была вызвана естественными причинами. Так, прямо в комнате приема пищи скончался охранник елецкой «Медико-производственной компании», а в Липецке умер водитель компании «Лимак».