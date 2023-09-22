Происшествия

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На тамбовской трассе погиб дорожный рабочий

981
#ЧП на производстве
На тамбовской трассе погиб дорожный рабочий

А на территории Новолипецкого комбината погиб стропальщик подрядной организации.

Государственная инспекция труда в Липецкой области приступило к расследованию сразу двух смертельных несчастных случаев на производстве, случившихся на прошлой неделе.

В первом из них погиб стропальщик. ЧП случилось на территории Новолипецкого комбината. Рабочий трудился в подрядной организации и пострадал при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Во втором ЧП смертельные травмы получил дорожный рабочий, стоявший у служебной машины, перегораживавшей проезд по ремонтируемой части моста в районе Сокола на трассе Р-119 «Орел-Тамбов». Автомобиль подрядной организации по неосторожности таранил водитель машины, пытавшийся пролезть на открытую для движения часть моста. От удара спецтранспорт опрокинулся на дорожного рабочего и задавил его.

На этой неделе на производстве умерли еще два человека, но их смерть была вызвана естественными причинами. Так, прямо в комнате приема пищи скончался охранник елецкой «Медико-производственной компании», а в Липецке умер водитель компании «Лимак».
981
#ЧП на производстве

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